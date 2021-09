Google baut eine umfassende Kommunikationsplattform. Chat, Mails, Meet & Spaces werden ab heute zusammengeführt. Damit baut das Unternehmen weiter seine Vision vom hybriden Arbeiten vom Google Workspace aus auf. Screenshots zeigen den Umbau, der ab sofort für zahlende Kund:innen beginnt.

Seit 17 Jahren gibt es GMail und die Plattform wird jetzt einem Wandel unterzogen wie noch nie zuvor. Zunächst wurden Rooms in Spaces umbenannt, das einer der weiteren Hauptbestandteile der neuen Plattform werden soll. Auf Twitter kündigte Google das anlaufende Update an.

Starting today, we’re rolling out new updates to help bridge the gaps in hybrid work. Learn about features like spaces, Companion mode in #GoogleMeet , and new meeting devices to complement our Series One Room Kits → https://t.co/jNmZuynTbJ #HowItsDone pic.twitter.com/kNIFfCc0zF

Die Kollaboration in Teams soll dadurch vereinfacht werden. GMail, beziehungsweise Google Workspace, wäre die zentrale Anlaufstelle für alle Google-Dienste. So erklärt das Unternehmen in einem Blogpost:

Instead of starting an email chain or scheduling a video meeting, teams can come together directly in a Space to move projects and topics along, whether it’s a team of 10 for ‚2022 Roadmap Planning‘ or a team of 1,000 for the ‚Company-wide All-Hands.‘ With Spaces, teams can share ideas, collaborate on documents, and manage tasks from a single place. Because all their work is preserved for future reference, team members can easily jump in and contribute at a time that works best for them, seeing a full history of the conversations, context, and content along the way.