Die Nutzung des Google-Kalenders ist für viele Menschen Teil des Alltags – und ist nicht nur für die persönliche Zeitplanung praktisch. Vor allem am Arbeitsplatz, aber auch im Privatleben kann es hilfreich sein, unkompliziert Kolleg:innen oder Freund:innen zu Events einzuladen und diese per E-Mail-Benachrichtigung über die wichtigsten Details der Veranstaltung aufzuklären.

Nun hat Google das Layout der E-Mail Invites angepasst, wie das Unternehmen in einem Blogpost erklärt. Im folgenden Screenshot kannst du dir den neuen Aufbau der E-Mail-Benachrichtigungen im Detail anschauen:

Mit dem Update möchte Google die wichtigsten Informationen sowie die Möglichkeit, mit diesen zu interagieren, sichtbarer und zugänglicher machen, wie das Unternehmen erklärt:

By making key event details more accessible and useful, this update enables you to quickly find and act on an event’s most important information.