Das war eine lange Beta-Phase: Nach sieben Jahren launcht Google den Service „Google Domains“. Seit 2015 steht die Beta-Version bereits zur Verfügung und laut Google haben schon mehrere Millionen User ihre Domain über Google eingerichtet. Auf dem Google Blog „The Keyword“ gibt das Unternehmen jetzt den offiziellen Launch bekannt:

Today, we’re moving Google Domains out of beta and into general availability in 26 countries. With millions of active registrations, we know how valuable domain names are to customers, and we take seriously the responsibility to provide a service that’s often at the very heart of a business, brand or passion.