Facebook erklimmt womöglich mit einem neuen Werbeformat die nächste Stufe des Online Marketings. Denn der Social-Konzern testet nun erstmals Virtual Reality (VR) Ads. Facebook-Tochter Oculus vertreibt sowohl Soft- als auch Hardware für virtuelle Erlebnisse und verkündete auf der Unternehmens-Website:

Today, we’re excited to share a look at the next phase of that exploration: a small test of in-headset ads. The experiment will begin with Blaston from Resolution Games and a couple other developers that will be rolling out over the coming weeks.