Laut einem Bericht von dem Nachrichtenmagazin CNBC bringt Microsoft-Ingenieur Shane Jones ernsthafte Sicherheitsbedenken bezüglich des firmeneigenen KI-Bildgenerators, dem Copilot Designer, bei der Federal Trade Commission (FTC) vor. Jones, der bereits seit sechs Jahren Teil des Microsoft Teams ist, hat in einem Schreiben an die FTC darauf hingewiesen, dass es Microsoft trotz mehrfacher Warnungen über die potentiell schädlichen Auswirkungen des Tools versäumt hat, angemessene Maßnahmen zu ergreifen und Copilot Designer weiterhin der Öffentlichkeit zugänglich macht.

Im Zuge seiner Tätigkeit, bei der Jones das Tool auf potentielle Sicherheitsrisiken und Schwachstellen hin überprüfte, entdeckte er, dass Copilot Designer in der Lage ist, eine Vielzahl problematischer Inhalte zu generieren. Dazu gehören Darstellungen von Dämonen und Monstern neben Begriffen im Zusammenhang mit Abtreibungsrechten, Jugendliche mit Sturmgewehren, sexualisierte Bilder von Frauen sowie Darstellungen von Alkohol- und Drogenkonsum bei Minderjährigen, wie CNBC berichtet.

Der Copilot Designer hat offenbar auch Bilder generiert, die Disney-Charaktere, wie die Eiskönigin Elsa aus Frozen, in politisch aufgeladenen Szenarien zeigen, einschließlich Darstellungen im Gazastreifen vor zerstörten Gebäuden und mit Plakaten, die zur Freiheit für Gaza aufrufen. Es wurden auch Bilder erzeugt, in denen Elsa in einer Uniform der Israelischen Verteidigungsstreitkräfte zu sehen ist und die israelische Flagge hochhält.

Der Designer ist über Microsofts Copilot verfügbar und lässt die Bildgenerierung in diversen Kontexten zu.

Seit Dezember 2023 hat Shane Jones bei Microsoft wiederholt versucht, auf die problematische Nutzung von DALLE-3, dem zugrundeliegenden Modell des Copilot Designers, aufmerksam zu machen. Seine Bemühungen umfassten die Veröffentlichung eines offenen Briefs auf LinkedIn, in dem er die festgestellten Probleme aufzeigte. Nach der Aufforderung durch die Rechtsabteilung von Microsoft zog er diesen Beitrag jedoch zurück. Dennoch blieben Reaktionen beziehungsweise Maßnahmen von Microsoft aus. Jones unternahm auch Schritte, um Unterstützung durch den Austausch mit dem Vorstand von OpenAI, dem Unternehmen hinter DALLE-3, sowie mit US-Senator:innen zu suchen, erhielt jedoch keine zufriedenstellenden Rückmeldungen. Seine Forderungen, den Copilot Designer entweder vom Markt zu nehmen oder deutlich im App Store als Produkt für Erwachsene zu kennzeichnen, haben bislang auch keine Umsetzung gefunden.

Ein Mitglied den Presse-Teams von Microsoft antwortete auf Anfrage des CNBC auf die Anschuldigungen:

We are committed to addressing any and all concerns employees have in accordance with our company policies, and appreciate employee efforts in studying and testing our latest technology to further enhance its safety. When it comes to safety bypasses or concerns that could have a potential impact on our services or our partners, we have established robust internal reporting channels to properly investigate and remediate any issues, which we encourage employees to utilize so we can appropriately validate and test their concerns.