Auf der diesjährigen Worldwide Developers Conference (WWDC) hat Apple eine Kooperation mit OpenAI angekündigt. Diese Partner:innenschaft wird Siri in den kommenden Betriebssystemen iOS 18, iPadOS 18 und macOS Sequoia ermöglichen, direkt auf ChatGPT zuzugreifen. Ziel dieser Integration ist es, die Qualität der Antworten von Siri in relevanten Situationen signifikant zu verbessern.

In einem kürzlich veröffentlichten Bericht für Bloomberg beleuchtet Journalist Mark Gurman die finanziellen Aspekte der Vereinbarung zwischen Apple und OpenAI. Überraschenderweise soll in diesem Deal kein Geld fließen. Weder Apple noch OpenAI erhalten direkte finanzielle Zuwendungen. Stattdessen basiert die Kooperation auf dem gegenseitigen Nutzen der Integration und der damit verbundenen Reichweite.

Laut Gurman sieht Apple in der Präsenz von OpenAI auf Millionen von Apple-Geräten einen Wert, der dem von Geld gleichkommt oder ihn sogar übersteigt. Diese Einschätzung teilen auch die anonymen Quellen, die mit den Bedingungen des Deals vertraut sind.

