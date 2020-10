YouTube scheint Shorts auf den weltweiten Launcht vorzubereiten. Denn neben dem Test eines neuen Logos gibt die Videoplattform auch Tipps, wie Creator jetzt schon mit dem Feature durchstarten können. Ersteres entdeckte ein Android Researcher und Social-Media-Experte Matt Navarra teilte einen Screenshot davon auf Twitter. Auf dem Bild ist zu sehen, dass das neue Shorts-Logo in der Android App unter dem herkömmlichen YouTube Icon angesiedelt ist. Zusätzlich werden daneben in einer Leiste Kategorien des neuen Kurzvideo-Features aufgeführt.

Dieser Test bedeutet für die meisten User keine großartige Veränderung. Es könnte aber ein Hinweis darauf sein, dass YouTube das neue Kurzvideo-Feature bald weltweit ausrollt. Denn bisher können nur Creator aus Indien auf die YouTube Shorts samt Shorts Camera zugreifen.

Das neue Logo für YouTube Shorts ist allerdings nicht der einzige Hinweis, dass der weltweite Launch des Features kurz bevor steht. Denn auch Content, der von Creatorn außerhalb Indiens stammt, kann testweise in der YouTube App gefeatured werden. Googles Videodienst testet nämlich momentan eine neue Sektion auf der Plattform. YouTube erklärt:

If you don’t have access to the Shorts camera yet, you can still upload your existing vertical videos that are less than 60 seconds using the hashtag #Shorts in the title or description. We’ll be testing out a section on the YouTube homepage to highlight videos created from the Shorts camera, as well as any vertical video up to 60 seconds that have been uploaded to YouTube.