YouTube hat in einem Blogpost angekündigt, eine Reihe neuer „My Mix“ Playlists sowie eine Activity Bar auf der Startseite herauszubringen. Durch die Activity Bar haben Nutzende Zugriff zu Musik, welche an vier verschiedene Aktivitäten angepasst ist: Sport, Fokus, Entspannung und den Weg zur Arbeit. YouTube Music will es Usern damit vereinfachen, die Plattform zu einem Teil ihrer täglichen Routine zu machen. YouTube erklärt:

Whether it’s pushing you through the last five minutes of your workout or helping you unwind after a stressful day, music breathes life into your daily routine. That’s why today, we’re introducing a suite of new personalized playlists and a way to navigate the YouTube Music homepage, to ensure every listener can easily enjoy the music that speaks to them.