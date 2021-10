Milliarden Menschen sind jede Minute im Internet unterwegs, gucken Videos, chatten, arbeiten oder shoppen. Wie gewaltig die Daten sind, die minütlich im Internet generiert werden, zeigt eine neue Infografik.

Wie hoch ist deine Bildschirmzeit? Wenn du am Computer arbeitest und auch nach der Arbeit noch ans Handy, Tablet oder Laptop gehst oder Fernsehen guckst, sind zehn Stunden am Tag keine Seltenheit. Eine im Januar 2021 durchgeführte Befragung zeigte, dass die Bildschirmzeit in der Coronapandemie um zwei Stunden anstieg. Die durchschnittliche Bildschirmzeit beträgt nun statt acht Stunden 10,4 Stunden. Darunter fallen Arbeit, Social-Media-Aktivitäten oder Online Shopping. Eine neue Untersuchung von Domo schlüsselt auf, wie genau User ihre Zeit online verbringen. Dazu veröffentlichte Domo eine Übersicht, was in jeder Minute im Internet passiert. Zum Beispiel:

Jede Minute gucken YouTube User 694.444 Stunden Video

Jede Minute hostet Zoom 856 Minuten Meetings

Jede Minute gucken TikTok User 167 Millionen Clips

© Domo (Mit einem Klick auf das Bild gelangst du zur größeren Ansicht)