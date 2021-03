Ein neuer Test auf Twitter erfreut derzeit User: Mit dem Undo-Feature hätten User Zeit, ihre gesendeten Tweets zurückzurufen, ehe jemand sie lesen kann. Näher an einen Edit Button werden Twitter User wohl kaum kommen.

Wie häufig ist es dir schon passiert, dass du quasi im Moment des Abschickens einer Nachricht oder dem Veröffentlichen eines Posts, einen Fehler entdeckt hast und den Klick auf den „Posten“-Button am liebsten rückgängig machen würdest? Twitter könnte für diese Situation schon bald eine Lösung in Gestalt eines Undo Timers einführen. Dieser würde erscheinen, sobald ein Tweet gepostet wurde. Etwa fünf Sekunden gibt dieser den Nutzer:innen Zeit, ihren Tweet zurückzurufen. Die Reverse Engineerin Jane Manchun Wong entdeckte den Test und zeigt in einem Tweet, wie Undo auf Twitter funktionieren könnte.

Twitter is working on “Undo Send” timer for tweets pic.twitter.com/nS0kuijPK0 — Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 5, 2021



Die Funktion ist letztlich ähnlich wie beispielsweise auf WhatsApp, wo gesendete Nachrichten noch einige Minuten gelöscht werden können, sofern die andere Person diese nicht schon gelesen hat. Natürlich konnten User ihre Tweets schon vorher löschen, doch gab es dabei nie die Sicherheit, dass der Inhalt nicht bereits von irgendwem gelesen wurde. Mit der neuen Undo-Funktion könnten Tweets zurückgerufen werden, ehe sie von irgendwem gesehen werden können. Der Timer bedeutet quasi eine Art Bedenkzeit. Sinnvoll wäre es – und das ist auf dem GIF von Wong nicht deutlich zu erkennen – wenn der Tweet während dieser fünf Sekunden noch angezeigt wird. Denn nur so könnten zum Beispiel Tippfehler auffallen, die man später bereuen würde. Noch ist das Feature nicht ausgerollt und es gibt kein Statement von Twitter, dass dies bald der Fall sein wird.