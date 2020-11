Nur noch 51 Tage bis Weihnachten. Was bei vielen im vorherigen Jahr Vorfreude auslöste, führt 2020 eher zu Unsicherheit. Wie werden wir unser diesjähriges Weihnachtsfest verbringen? Diese Frage beschäftigt auch die Twitter User. Damit Brands eine ungefähre Ahnung haben, wie sich die Konsumenten zu den Festtagen verhalten werden, hat Twitter in Kooperation mit Brandwatch die Posts der Nutzenden in Großbritannien bezüglich Weihnachten analysiert.

Ein Ergebnis der Untersuchung zeigt, dass sich die User – augenscheinlich aufgrund der Coronapandemie – schon das ganze Jahr über vermehrt mit den Festtagen beschäftigten. So wurden in den vergangenen sechs Monaten 43.000 Tweets registriert, die sich mit den Auswirkungen von Covid-19 auf das Weihnachtsfest befassten. Im Vergleich zum Vorjahr posteten ganze 10 Prozent mehr User zwischen März und September 2020 etwas zu den Festtagen.

Viele User gehen davon aus, dass sie Weihnachten dieses Jahr nicht wie gewohnt im Kreis ihrer Familie feiern können. Twitter gibt Brands daher den Tipp:

Many consumers are planning ahead to make the most of their budgets and have been talking on Twitter about how the pandemic will influence family time during the festive season. Brands should incorporate messaging that speaks to what people are experiencing and feeling right now, knowing many might be spending Christmas apart from one another, or even alone.