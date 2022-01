Doch wie kommt es, dass eine Werbekampagne für Trucks auf TikTok so gut funktioniert? Die Erklärung liegt darin, dass Ford ein ungewöhnliches Paar, nämlich TikToks junge Userbase und Trucks, auf geschickte Art und Weise zusammenbrachte. Dass sich die typischen Truck-Fahrer:innen eher nicht auf der Plattform bewegen, war dem Unternehmen von Anfang an klar. So erklärt Erica Martin, Ford Truck Marketing Communications Manager, gegenüber Adweek:

We know they’re not traditional truck people. We didn’t want to go to market like we did with other trucks. TikTok is the last place you’d expect to see a truck ad.