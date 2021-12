Die YouTube-Weihnachtskampagnen vieler Marken sind oftmals echte Highlights. Wir zeigen dir die Top 5 – manche rührselig, andere unterhaltsam und viele mit einer Thematisierung aktueller Umstände.

Zur Weihnachtszeit greifen viele Marken noch einmal tief in die Trickkiste und begeistern mit oftmals sehr berührenden Spots – gerade auf YouTube. Welche Weihnachtskampagnen dieses Jahr wohl besonders in Erinnerung bleiben werden, zeigen wir dir im Folgenden.

Penny: „Der Wunsch“

An dieser Weihnachtskampagne kam in letzter Zeit wohl kaum jemand vorbei: Pennys Spot „Der Wunsch“ schlug aufgrund seiner emotionalen Thematisierung der durch die Coronapandemie verlorenen Erfahrungen hohe Wellen und drückte bei vielen Menschen auf die Tränendrüse. Der Discounter erzählt von dem Wunsch einer Mutter, dass ihr Sohn seine Jugend zurückbekommt – mit allem, was dazugehört. Ähnlich emotional geht es auch in der Weihnachtskampagne von ALDI zu, die sich ebenfalls der harten Realität der Pandemie für Familien widmet.