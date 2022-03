Die aktuell noch für wenige User verfügbare Funktion ist über die Einstellungen und den Punkt „Inhalt und Aktivität“ abrufbar. Ein weiterer von Hammod Oh geteilter Screenshot zeigt auf, dass User über das Feature bis zu sieben Tage ihres Wiedergabeverlaufs einsehen können. Wie dem Screenshot ebenfalls zu entnehmen ist, können Nutzer:innen den Verlauf bei Bedarf auch jederzeit abschalten.

Die wichtigste Frage bleibt derzeit jedoch offen: Wann kommt das Feature für alle User? In Reaktion auf eine diesbezügliche Anfrage von TechCrunch erwiderte ein:e TikTok-Sprecher:in schlicht:

We’re always thinking about new ways to bring value to our community and enrich the TikTok experience.