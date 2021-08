Du möchtest dich auf TikTok nicht immer nur von den Vorschlägen des Algorithmus berieseln lassen, sondern suchst nach ganz bestimmten Inhalten? Wir erklären dir, wie du die Suche auf TikTok richtig nutzt.

Was TikTok besonders gut kann, ist es, User in seinen Bann zu ziehen und stundenlang zu entertainen – ohne, dass diese großartig etwas machen müssen. Es reicht, sich in einer endlosen Abfolge lustiger Videos von oben nach unten durchzuswipen. Doch natürlich können User auch nach bestimmten Inhalten suchen. Hierzu hat TikTok eine eigene Suchseite eingebaut. Wir erklären dir, wie du diese Suche verwendest und geben Tipps, wie du die Ergebnisse weiter eingrenzt, um auch sicher das zu finden, was du möchtest.

Discover richtig nutzen: TikTok Such-Hacks

Über den Button „Discover“ am unteren Bildschirmrand gelangst du zur Search Bar, in die du Stichworte eingeben kannst. Darunter werden dir auf der Seite Ads angezeigt sowie einige der beliebtesten Hashtags, Effekte oder Sounds, die derzeit viele User benutzen.

TikTok Screenshot – Business Insider

In der Search Bar kannst du nach Worten oder Phrasen suchen, außerdem nach Usern oder Themen (übrigens zählt hierzu auch Text, der in dem TikTok angezeigt wird). Während du tippst, schlägt TikTok dir bereits beliebte Suchbegriffe vor. In der Ergebnisauswahl geht TikTok vor allem nach einem Schema vor: Es wird angezeigt, was am beliebtesten ist. Suchst du also nach einem bestimmten Video, das allerdings nicht besonders populär war, kann es sehr schwierig sein, dieses zu finden. Doch es gibt eine Ausnahme. Wenn es sich bei dem gesuchten Video um ein Duett oder ein gestitchtes Video handelt und du die Person weißt, von der das Video ist, kannst du in der Searchbar nach dem #duet und dem Username suchen. Dadurch werden die Ergebnisse nur auf Videos beschränkt, auf die das zutrifft.