Häufig sind Follower sehr interessiert an Aspekten aus dem Leben ihrer Lieblings-Creator. Diese werden nach Tipps oder bestimmte Produkten gefragt oder nach Insights in ihr Leben. Auf TikTok ging dies bisher über die Kommentare, doch die Kurzvideo-App führt nun ein Feature ein, das es deutlich vereinfachen wird, richtige Q&A’s abzuhalten.

Denn ab sofort können alle User bestimmten Creatorn auf der Plattform Fragen stellen und diese direkt als Q&A-Frage markieren. Für Creator wird es somit einfacher, Themen für eine Frage-Antwort-Session zu identifizieren. Gleichzeitig bietet die neue Funktion die Möglichkeit, die ausgewählten Fragen direkt im nächsten Video einzubauen.

TikTok erklärt die neue Funktion in einem Blogpost und zeigt in mehreren Screenshots, wie das Feature funktioniert:

Today we’re making it easier than ever for people to engage with the release of TikTok Q&A, a new question and answer feature that gives viewers and creators new ways to connect. In videos, users will be able to designate their comments as Q&A questions, which are then labeled as questions in the comments section. This makes it easy for a creator to quickly identify and answer questions in their videos‘ comments.