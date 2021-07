In dem For You House von TikTok können begeisterte Nutzer:innen einige der beliebtesten britischen Creator live in London sehen und sich Tipps für eigene TikToks abholen.

Popup Stores sind Geschäftskonzepte, bei denen für einen bestimmten Zeitraum Waren oder Dienstleistungen meist in leerstehenden Geschäftsräumen angeboten werden. Dieses Modell macht sich nun auch TikTok zunutze und eröffnet in London das TikTok For You House. Die Popup Location soll bis zum achten August bestehen bleiben und möglichst viele Interessierte anlocken.

Sessions buchen und TikToks drehen im For You House

In der Location haben Besucher:innen die Möglichkeit, bekannte Creator der App kennenzulernen und in kurzen Sessions Tipps von ihnen zu bekommen. Außerdem laden mehrere Räume dazu ein, eigene TikToks zu drehen und direkt zu teilen. Zu den Influencern, die in dem For You House anzutreffen sind, gehören unter anderem Kyle Thomas, Ehiz Ufuah, Poppy O’Toole, Jeremy Lynch und Ben Black, die aus den Bereichen Comedy, Sport und Essen kommen. Für fünf Pfund geben sie Tipps zur Content-Erstellung. Außerdem soll es Sessions für Eltern geben, die ihren Kindern einen sicheren Umgang mit der App beibringen möchten.

Neue Erlebnisse für Shopping-Wütige

Anders als in anderen Popup Stores werden im TikTok For You House keine Produkte verkauft. Stattdessen will das Einkaufszentrum, in dem die Location aufgebaut ist, mehr Unterhaltung für Besucher:innen bieten und gleichzeitig neue Partner für leerstehende Räume finden. Harita Shah, Marketing-Direktorin bei Unibail-Rodamco-Westfield, dem Mutterunternehmen des Einkaufszentrums, erklärt dem Guardian gegenüber:

Having a physical space at Westfield London gives TikTok the chance to immerse shoppers and new creators in full 360 experience where the best of the online platform merges with a real-life experience.

Für TikTok ist es das erste Projekt dieser Art. Doch sollte sich das For You House als Erfolg erweisen, dürfte das Konzept auch auf andere Länder mit lokalen Influencern erweitert werden.