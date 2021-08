Wird das der nächste Audio-Trend? Passend zum Welt-Emoji-Tag am 17. Juli 2021 launchte Facebook eine neue Art von Emojis für den Messenger: Die Soundmojis. Dabei handelt es sich um Emojis, die ein Geräusch passend zu dem dargestellten Gefühl abgeben. Das heißt, schickt jemand das Trommel-Emoji ertönt eine Trommel. Facebook erklärt in einem Blogpost:

[…] what is a Soundmoji? It’s a next-level emoji that lets you send short sound clips in a Messenger chat, ranging from clapping 👏, crickets 🦗,drumroll 🥁, and evil laughter 👻, to audio clips from your favorite artists […] and your favorite TV shows and movies[…].