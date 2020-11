Die Follower-Zahl eines Creators sagt viel über seine Beliebtheit aus. Erfolgreich ist, wer auf Instagram und Co. viele (möglichst engagierte) Follower unter sich vereinen kann. Auf Snapchat hingegen war diese Zahl bisher nicht öffentlich sichtbar. Das soll sich demnächst ändern. Einige User sehen seit Kurzem die Möglichkeit, die Anzahl ihrer Follower auf ihrem Profil anzuzeigen.

Creator sollen selbst entscheiden können, ob sie ihre Follower-Zahl öffentlich machen möchten oder nicht. Viele hatten sich in der Vergangenheit laut einem Sprecher des Unternehmens jedoch für die Möglichkeit ausgesprochen. Dem Medienunternehmen Tubefilter gegenüber gab man an:

We’ve listened to feedback from our creator community and many of them expressed interest in having the option to show that their community on Snapchat is growing. So, starting today, we are giving creators the option to make subscriber counts visible on their public profiles…We understand not every creator wants to have public metrics visible to their fans. Therefore, creators can choose to toggle this metric on and off as needed in their settings.