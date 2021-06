Wer auf Facebook mit viel Video Content arbeitet, dürfte sich über das neue Feature der Social-Media-Plattform freuen. Denn diese führt ab sofort eine Smart-Cropping-Funktion ein. Usern, die Video Content gern wiederverwenden oder etwas herumexperimentieren möchten, gibt Facebook mit Smart Cropping ein sinnvolles Feature an die Hand.

Mit Hilfe von Machine Learning erkennt das Feature, welche Bildausschnitte besonders relevant sind und bearbeitet das Video auf dieser Basis. Wenn ein Video im Querformat auf verschiedenen Social-Plattformen gepostet werden soll, kann das Smart Crop Feature zum Beispiel auf das gängige Instagram-Format 1:1 zurechtschneiden. Bereits im März hatte es Hinweise darauf gegeben, dass Facebook ein derartiges Feature bald ausrollen könnte.

Nun ist das Feature für mehr User im Creator Studio verfügbar. Facebook erklärt dort:

Beim Hochladen eines Videos im Creator Studio haben User ab sofort die Möglichkeit, unter dem Bereich „Optimierungen“ das intelligente Zuschneiden zu nutzen. Das Feature schneidet Videos entweder auf das Verhältnis 1:1 oder 4:5 zu. Dabei soll das von Facebook identifizierte Hauptobjekt immer mittig im Bild bleiben.

You will be able to publish this video directly within Creator Studio, and can review the reframed video prior to publishing. You can also compare the reframed version with the original prior to publishing to decide which version you’d like to publish,