„Du siehst diese Werbung, weil du als Lehrerin arbeitest, vom Sternzeichen Löwe und außerdem Single bist“: Wer sich von dieser Aussage angesprochen fühlt, würde sich wohl erst einmal erschrecken, eine Werbeanzeige mit diesem Inhalt auf Instagram zu entdecken. Dass Facebook allerdings genau solche Informationen über seine User sammelt, wollte der Messenger Signal nun mit einer Werbekampagne zeigen.

Die Plattform versuchte, Targeted Ads zu erwerben, welche den Instagram Usern statt eines Werbeinhalts die durch sensible Daten, die Facebook über sie sammelt, bloßgestellten Personendetails präsentiert hätten. Persönliche Informationen zu Beruf, Standort, Interessen, sexueller Orientierung und mehr wären den Nutzer:innen offen dargelegt worden. Doch Facebook war, so behauptet Signal, von dieser Idee alles andere als begeistert, und sperrte prompt Signals Werbekanal.

Signal berichtete auf dem Blog des Unternehmens von der Aktion, und fand mit Blick auf Facebooks Datenschutz und Transparenz deutliche Worte. Die Plattform sammle eine Unmenge an Informationen über ihre User. Doch sie weigere sich, den Nutzer:innen zu zeigen, wie genau ihre Daten verwendet werden:

Companies like Facebook aren’t building technology for you, they’re building technology for your data. They collect everything they can from FB, Instagram, and WhatsApp in order to sell visibility into people and their lives. […] Facebook is more than willing to sell visibility into people’s lives, unless it’s to tell people about how their data is being used. Being transparent about how ads use people’s data is apparently enough to get banned; in Facebook’s world, the only acceptable usage is to hide what you’re doing from your audience.