TikTok arbeitet derzeit an einer Funktion, die andere Messenger bereits beinhalten. Mit Reply können User auf Nachrichten direkt antworten, sodass eine Konversation nachvollziehbar bleibt.

Konversationen in Chats können ziemlich unübersichtlich werden. Anders als in Gesprächen von Angesicht zu Angesicht kann in Chats auch noch nachträglich auf eine Nachricht geantwortet werden, auch wenn das Gespräch bereits bei einem neuen Thema ist. So führt man bisweilen zwei oder drei Konversationen nebeneinander in ein und demselben Chat. In den Messengern von Instagram und WhatsApp beispielsweise ist dies möglich, weil man direkt auf eine Nachricht antworten kann. Die Antwort wird der Ursprungsnachricht dabei angehängt und somit beide zusammen gepostet. Dadurch ist leicht nachvollziehbar, worauf sich eine Antwort bezieht. Diese Funktion möchte TikTok nun auch einführen.

Direktes Reply in TikTok Messages könnte möglich werden

Der Social-Media-Experte Alessandro Paluzzi entdeckte den Feature-Test im Code der App. Demnach arbeitet TikTok derzeit daran, die Funktion möglich zu machen. Wann beziehungsweise ob das passiert, steht jedoch nicht fest. Paluzzi teilte Screenshots der Reply-Option auf Twitter.

#TikTok is working on the "Reply" option for chat messages 👀 pic.twitter.com/GWr1AkaIkT — Alessandro Paluzzi (@alex193a) September 5, 2021

Auf den Bildern ist zu sehen, dass „Reply“ als Option zu den bestehenden Aktionen wie „Kopieren“, „Weiterleiten“, „Löschen“ oder „Melden“ hinzukäme. Damit erfindet TikTok nichts Neues, sondern schließt lediglich zu den anderen Messengern auf.

User stehen in Sachen Messenger oft vor der Qual der Wahl. Doch während sich die Messenger in Instagram und TikTok dazu anbieten, lustige Bilder und Videos zu verschicken, werden weiterführende Konversationen dann oft in den Messenger der Wahl verlegt. Mit Einführung der Reply-Option würde TikTok den anderen zumindest nicht mehr nachstehen und könnte eventuell mehr Nutzer:innen begeistern.