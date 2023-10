Auf diese Weise kann die Versicherung einen neuen Kanal und eine jüngere Zielgruppe für sich erschließen, während der eigene Arbeitsaufwand in Grenzen gehalten wird – eine Strategie, die sich auch auf andere Social-Media-Kanäle und andere Branchen effizient anwenden lässt.

8. Richtig gutes Remarketing: Mehr als nur ein Hack – eine Strategie, die wirkt

Remarketing – also das gezielte erneute Ansprechen von Personen, die bereits Berührungspunkte mit deiner Marke oder deinem Unternehmen hatten – ist ein wertvoller Baustein innerhalb der Kampagnenstruktur, der oft noch vergessen oder schlicht unterschätzt wird. Denn die Nutzer:innen, die sich beispielsweise ein Produkt bereits näher angesehen, aber noch nicht gekauft haben, können leichter zum Kaufabschluss bewegt werden, als jemand, der sich noch überhaupt nicht mit dem Produkt beschäftigt hat.



Auch abseits der E-Commerce-Branche sollte Remarketing ein fester Bestandteil jedes Kampagnen-Setups sein. Letztlich wird immer das gleiche Ziel verfolgt: Präsenz zeigen und somit Marke oder Unternehmen im Bewusstsein der Zielgruppe verankern. Als Datenquelle für Remarketing-Zielgruppen dient in der Regel ein Pixel, der vorab auf der Website installiert werden muss. Hier empfiehlt es sich, von Anfang an die Tracking-Pixel aller Plattformen, die genutzt werden sollen, zu implementieren, auch wenn der konkrete Kampagnenstart eventuell noch unklar ist. So können bereits wertvolle Daten gesammelt werden und stehen bei Ad-Start für das Remarketing direkt zur Verfügung.

9. Traffic-Turbo Pinterest: Wie Debeka, HUK-COBURG und DAK-Gesundheit ihre Magazine pushen

Bist du als Advertiser auf Pinterest aktiv? Falls nicht, bist du lange nicht alleine, denn diese Plattform wird im Online-Marketing-Mix gerne noch vernachlässigt. Dabei stellt die visuelle Suchmaschine eine hervorragende Traffic-Quelle dar, allen voran aufgrund der vergleichsweise geringen Werbekosten. Eine effektive Strategie kann also so aussehen, dass du zunächst auf Pinterest günstig Seitenaufrufe generierst, um so eine hochrelevante Zielgruppe fürs Remarketing zu generieren. Dabei kannst du diese Zielgruppe nicht nur via Pinterest, sondern auch über Facebook oder Instagram erneut erreichen.

Besonders beliebt bei dieser Traffic-Generierung auf Pinterest ist das Verwenden von Blog- oder Magazinartikeln. Denn nur wer in seinen Pins echten Mehrwert liefert, kann das Maximum aus der Inspirationsplattform herausholen und kosteneffizient werben. Dass das sehr gut möglich ist, zeigen die Versicherungsunternehmen Debeka, HUK-COBURG und DAK-Gesundheit. Diese bewerben regelmäßig ihre Gesundheitsmagazine und Rezeptseiten, ohne sich in komplizierten Kampagnen-Setups und aufwändiger Anzeigengestaltung zu verlieren. So schafft es zum Beispiel die DAK-Gesundheit monatlich vier Millionen Aufrufe zu generieren – und das, ohne Unsummen auszugeben.

10. Brand Lift Studies: Steigere und messe deine Markenwahrnehmung

Nicht alle Marketing-Ziele können mit eindeutigen Kennzahlen gemessen werden. Ein Online Shop betrachtet vorrangig Umsätze und Kosten-Umsatz-Relationen, um den eigenen Werbeerfolg zu beurteilen. Doch wie kann man den Erfolg von Kampagnen, die auf die Steigerung von Markenbekanntheit und -wahrnehmung abzielen, sinnvoll messen? Hier kommen die Brand Lift Studies ins Spiel. Diese Markenstudien können auf allen kommerziell stark genutzten Social-Media-Plattformen, wie Meta, Pinterest und TikTok, aber auch Google und YouTube durchgeführt werden.

Bei Meta beispielsweise sieht das Vorgehen vereinfacht ausgedrückt so aus: Von dir definierte Umfragen werden sowohl an Personen, die deine Werbeanzeigen gesehen haben, ausgespielt, als auch an Personen, bei denen das nicht der Fall ist. Erstere werden als Testgruppe bezeichnet, letztere als Kontrollgruppe. Die Umfrageergebnisse dieser beiden Personengruppen werden gegenübergestellt und ausgewertet. Je nachdem, ob die Test- oder Kontrollgruppe mehr gewünschte Antworten gegeben hat, spricht das für oder gegen die Effektivität deiner Anzeigen. So stellen Markenstudien ein überaus nützliches Werkzeug dar, um schwer messbare Ziele wie die Steigerung der Markenbekanntheit greifbarer zu machen und mehr über die Wirksamkeit deiner Werbeanzeigen zu erfahren. Du willst noch mehr Tipps zum Thema Paid Social Media oder auch Employer Branding? Dann schau dir unbedingt die Aufzeichnung vom Digital Bash EXTREME – Social Special 2023 an.

Martin Römhild ist geschäftsführender Gesellschafter der Social-Media-Agentur EPHNY aus München und seit 2008 in der Kommunikations- und Marketing-Branche tätig. Der Schwerpunkt der Agentur liegt in der Strategie und dem Aufbau von Social-Media-Kanälen.

Sonja Götz ist seit 2019 für EPHNY tätig und hat an vielen renommierten Projekten und ausgezeichneten Kampagnen mitgewirkt.