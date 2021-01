Facebook hat weitreichende Updates von Facebook Pages für Personen des öffentlichen Lebens und Creator angekündigt. Unter anderem gibt es ein neues Seitendesign und mehr Sicherheit. Außerdem soll der "Gefällt Mir"-Button entfernt werden.

Bei Facebook-Seiten wird es künftig eine Reihe an Neuerungen geben. Das machte die Social-Plattform in ihrem Newsroom bekannt. Die Optimierungen beziehen sich auf Seiten von Personen des öffentlichen Lebens und Creator. Sie sollen es vereinfachen, die eigene Seite zu verwalten, eine Community zu schaffen und die Seiteninhaber dabei unterstützen, ihre Geschäftsziele zu erreichen.

Neues Layout, Follower statt Likes

Eine der größten Änderungen ist ein neues Seitendesign. Dieses sei laut Facebook intuitiver und schlichter gestaltet. Außerdem wird es einen erweiterten News Feed innerhalb der Seite geben. Dort werden Inhalte, Aktivitäten und Interessen angezeigt. Eine weitere bedeutsame Änderung ist die Entfernung des altbekannten „Gefällt Mir“-Buttons. Stattdessen werden künftig nur noch die Follower der Seite angezeigt.

© Facebook

Verbesserte Engagement und Management Tools

Weitere Updates betreffen die Verwaltung des Kontos. Mit neuen Engagement und Management Tools sollen Seiteninhaber in Zukunft einfacher mit Fans in Kontakt treten sowie ihre Insights verfolgen können. Letztere werden künftig in einem neuen Tab zu finden sein. Außerdem wird es dank aktualisierten Funktionen möglich sein, Admin-Zugriffsrechte einfacher zu verwalten.

Optimierte Sicherheitsfunktionen

Eine Reihe der Neuerungen betrifft die Sicherheit auf Facebook. Mithilfe von optimierten Safety-Funktionen sollen Probleme wie Hasskommentare, Spam-Inhalte oder Konten von Imitatoren einfacher erkannt und verwaltet werden können. Hierdurch will Facebook die Plattform zu einem sichereren Ort für Creator und bekannte Persönlichkeiten sowie deren Fans machen.

Alle neuen Funktionen und Updates sollen im Laufe der kommenden Monate ausgerollt werden.