Während die meisten LinkedIn als professionelles Business-Netzwerk kennen und nutzen, sehen einige auch eine andere Seite der Plattform. Auf dieser Seite versenden Accounts unangemessene Nachrichten oder kommentieren unangebracht. Um dem bestmöglich entgegenzuwirken, ergreift LinkedIn nun einige Maßnahmen „to help keep it professional“. Zusätzlich updatet das Netzwerk die Professional Community Policies.

Hauptsächlich möchte LinkedIn den Meldeprozess transparenter gestalten. So bekommen User, deren Post gemeldet wurde, eine Benachrichtigung darüber. Wer einen Post meldet, wird darüber informiert, was die nächsten Schritte sind. Bisher hat LinkedIn an dieser Stelle keine wirkliche Transparenz geboten. Es wurde nicht klar, welche Auswirkungen die Meldung hat oder nicht hat. Laut LinkedIn wurden diese Maßnahmen ergriffen, da es in den letzten Wochen immer wieder Kritik darüber gab, dass bestimmte Inhalte ohne Erklärung von der Plattform entfernt wurden. LinkedIn erklärt:

Over the last few weeks we’ve listened to and spoken with some members who feel there’s less engagement on some posts related to racial equity, with content not showing up as frequently on their connections’ feeds. We want to take a moment to address these concerns: We do not remove conversations about race and racism, provided the conversations follow our Professional Community Policies. If a post is removed, it is because we’ve found that it violates our policies.