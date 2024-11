Mit dem Build Your Voice Hub bietet LinkedIn Content Creatorn eine umfassende Sammlung an Ressourcen und Tools für mehr Sichtbarkeit und Reichweite. Der neue Bereich umfasst Events, Playbooks und einen Kurs, der Creator auf LinkedIn unterstützt.

LinkedIn hat einen neuen Bereich eingeführt, der speziell auf die Bedürfnisse von Content Creatorn zugeschnitten ist. Der Build Your Voice Hub versammelt Ressourcen und Tools, die Content Creator auf LinkedIn in ihrer Arbeit unterstützen sollen. Mit diesem neuen Angebot möchte LinkedIn den Wert und die Rolle von Creator Content weiter stärken und gezielt fördern. Von Anleitungen über Trendkalender bis hin zu Kursen bietet der Hub verschiedene Hilfestellungen, die Creatorn helfen, ihre Reichweite auf der Plattform zu optimieren.

Die wichtigsten Funktionen des Build Your Voice Hubs

Der Build Your Voice Hub bietet Zugang zu:

LinkedIn Creator Events : Informationen zu bevorstehenden Veranstaltungen für Creator, die Möglichkeiten zur Weiterbildung und zum Austausch bieten.

: Informationen zu bevorstehenden Veranstaltungen für Creator, die Möglichkeiten zur Weiterbildung und zum Austausch bieten. Videoleitfaden und Best Practices : Praktische Anleitungen zur Videoproduktion und Playbooks für Content-Strategien, die zu mehr Reichweite und Engagement beitragen.

: Praktische Anleitungen zur Videoproduktion und Playbooks für Content-Strategien, die zu mehr Reichweite und Engagement beitragen. Direkte Support- und Feedback-Kanäle : Erleichterter Zugang zu Support-Optionen und Feedback-Kanälen auf LinkedIn.

: Erleichterter Zugang zu Support-Optionen und Feedback-Kanälen auf LinkedIn. Kalender für Trendthemen : Ein Kalender, der aktuelle Trends und Themen zeigt, die Creator für ihre Inhalte nutzen können, sowie die Möglichkeit, Posts an LinkedIn-Redakteur:innen zu senden, um deren Sichtbarkeit zu steigern.

: Ein Kalender, der aktuelle Trends und Themen zeigt, die Creator für ihre Inhalte nutzen können, sowie die Möglichkeit, Posts an LinkedIn-Redakteur:innen zu senden, um deren Sichtbarkeit zu steigern. LinkedIn Content Fundamentals-Kurs: Ein Kurs, der die Grundlagen des Content Marketings auf LinkedIn vermittelt und nach Abschluss eine Zertifizierung bietet. Die Teilnehmenden erhalten innerhalb von 60 Minuten kompakte Einblicke in die Gestaltung von Content, der das Potenzial hat, auf LinkedIn erfolgreich zu sein.

LinkedIns Strategie für Content Creator und Plattform-Engagement

Mit dem Aufbau des Build Your Voice Hubs betont LinkedIn den wachsenden Stellenwert von Content Creatorn auf der Plattform. In Zeiten, in denen Authentizität und direkter Austausch im Vordergrund stehen, setzt LinkedIn verstärkt auf persönliche Inhalte. Durch gezielte Unterstützung möchte die Plattform Content Creator dazu motivieren, sich langfristig erfolgreich zu positionieren und die Qualität der Inhalte insgesamt zu steigern. Der Build Your Voice Hub ist ab sofort weltweit für alle LinkedIn User zugänglich.