Interessant für alle Instagram-Nutzer:innen: Wir zeigen, wie der neue Shortcut Hack funktioniert und erklären, welches neue Design Instagram für Reels geplant hat.

Instagram verbindet weitere Elemente in der App miteinander. Das Unternehmen ergänzt Shortcuts zu verschiedenen Funktionen wie Nachrichten, Audio- und Video-Chats oder dem Profil. Dafür müssen User nur auf einen bestimmten Punkt ihrer Instagram App klicken. Außerdem könnten Reels bald ein Update bekommen, indem ein neues Element in den Feed eingebaut wird.

So gelangst du zu den neuen Shortcuts

Einige Accounts haben bereits Zugriff auf die erweiterten Shortcut-Funktionen. Davon berichtet der Social-Media-Experte Alessandro Paluzzi auf Twitter. Er teilt auch einen Screenshot der neuen Anzeige. Diese erscheint, wenn User eine Story im Story Display am oberen Bildschirmrand gedrückt halten.

© Alessandro Paluzzi – Twitter

Wir konnten auf die Shortcuts noch nicht zugreifen. Bisher erscheinen nur die Optionen „Profil ansehen“ und „Stummschalten“, wenn eine der Stories gedrückt gehalten wird. Diese bleiben auch weiterhin bestehen, jedoch ergänzt Instagram die Möglichkeit, über die verschiedenen Wege, also Direktnachricht oder Anruf, direkt Kontakt aufzunehmen.

Kannst du auf das neue Feature schon zugreifen? Lass es uns in den Kommentaren wissen.

Weiterer Test: Profilanzeige in Reels

Instagram experimentiert außerdem mit einer weiteren Veränderung, die das Design der App beeinflussen würde. Das Kurzvideoformat Reels wird seit seinem Launch stark gepusht und soll die Konkurrenz TikTok schlagen. Nun möchte Instagram die Reels-Sektion in der App etwas anpassen. Testweise kann dort durch das Profil des jeweiligen Creators gescrollt werden, während gleichzeitig das Video läuft.

© Alessandro Paluzzi – Twitter

Alle, die ab und zu Kommentare lesen, während ein Reel im Hintergrund in Dauerschleife läuft, wissen, dass dies nicht unbedingt die entspannteste Beschäftigung ist. Warum sich jemand also entscheiden sollte, durch ein Profil zu stöbern, während man ein Reel guckt, ist nicht ganz ersichtlich. Lediglich die Anzeige der Follower-Zahl kann bei Videos bisweilen ganz interessant sein. Wie die Shortcuts handelt es sich bei der Profilanzeige in Reels noch um einen nicht offiziell bestätigten Test.