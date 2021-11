Der Social-Media-Experte Matt Navarra verkündete über Twitter, dass Nutzer:innen ab sofort via Video ihre Identität bestätigen können. Er teilte von dem neuen Verifizierungs-Feature erste Screenshots. Auf diesen ist auch zu sehen, dass Instagram-Mutterkonzern Meta verspricht, keinerlei biometrische Daten zu sammeln.

This video will never be visible on Instagram and will be deleted within 30 days. This won’t use face recognition or collect biometric data,