Twitter User und Entwickler Alessandro Paluzzi hat ein spannendes neues Feature, welches Instagram zum Anlass des zehnten Geburtstags der Plattform veröffentlichen will, geleakt. Demnach soll es an Instagrams zehntem Geburtstag am 06. Oktober möglich sein, zwischen mindestens elf verschiedenen Logos für die App zu wählen.

To celebrate their 10th birthday, #Instagram is working on the possibility of changing the app icon by offering different alternatives 👀 pic.twitter.com/0cZDFQJ4jj