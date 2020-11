Instagram revolutioniert die Suche in der App. Statt nur nach Hashtags können User nun auch nach allgemeinen Keywords suchen.

Wer auf Instagram etwas sucht, kann dies entweder über den User-Namen, die Location oder über die Suche nach Hashtags tun. Anders als zum Beispiel auf Pinterest können Nutzende nicht nach Keywords wie zum Beispiel „Rezepte“ oder „Einrichtung“ suchen. Wer in bestimmten Suchen also gefunden werden wollte, musste den entsprechenden Hashtag nutzen. Doch das ändert sich nun, wie Head of Instagram Adam Mosseri auf Twitter bekanntgibt. Ab sofort sollen User auch die Keyword Search nutzen können.

You can now search beyond usernames and hashtags for interests on Instagram. This is now available in English in a handful of countries and we’ll share more updates as we go. pic.twitter.com/zKkGXTe0wn — Adam Mosseri 😷 (@mosseri) November 18, 2020

Im Tweet ist zu sehen, wie das Ganze funktioniert. Sucht jemand nach „baking recipe“ wird unter den Top-Suchergebnissen auch die Suche nach dem Keyword angegeben. Darunter erscheinen Accounts oder Hashtags. Die Auswahl der Posts für die Suchergebnisse ist dabei denkbar einfach: Dafür durchsucht Instagram die Caption aller Posts nach den eingegebenen Worten. Die Suchergebnisse werden dann anhand einer Reihe von Faktoren sortiert. The Verge gegenüber gab Instagram an, dass dazu „the type of content, captions, when it was posted“ und mehr gehören. Mit Hilfe von Machine Learning soll bestimmt werden, welcher Content für welche Person relevant ist.

Keyword Search: Inspiration sammeln auf Instagram

Noch ist die Keyword-Suche nicht für alle User verfügbar. Zunächst rollte Instagram diese für englischsprachige Nutzende in sechs verschiedenen Ländern aus – dazu gehören unter anderem das Vereinigte Königreich, die USA, Irland und Kanada. Die Begriffe, nach denen derzeit gesucht werden kann, sind noch sehr begrenzt. So berichtet Ashley Carman von The Verge, dass sie zwar nach „puppies“, „pasta“ oder „flowers“ suchen kann, „Trump“, „Biden“ oder „vaccines“ liefern hingegen keine Ergebnisse. Zwar soll die Suche noch erweitert werden, doch sehr nischige Keywords werden nicht aufgenommen. Die Keywords müssen in jedem Fall mit Instagrams Guidelines übereinstimmen.

Mit den Neuerungen führt Instagram eine entscheidende Änderung auf der Plattform ein. Während Hashtags (so gut wie) die einzige Möglichkeit waren, um die Reichweite eines Posts zu erweitern, dürfte das Update einen stärkeren Fokus auf die Caption legen. Brands, Creator und Unternehmen können schon jetzt ihre Strategie dahingehend anpassen. Statt also den Hashtag #healthyrecipes zu nutzen, könnte zusätzlich das Keyword „Healthy Recipe“ in der Caption verbaut werden. Bisher sind auf der Ergebnisseite nur Feed Posts zu finden. Es dürfte jedoch zu erwarten sein, dass auch IGTV Videos und Stories nach und nach in die Suche aufgenommen werden.