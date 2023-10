Auf dem Instagram University Event in New York hat die Plattform drei neue Features angekündigt, die sich an aktuellen Trends der jüngeren Nutzer:innen orientieren sollen. Vor allem das Geburtstags-Feature könnte viele User freuen.

Die meisten der neuen Features wurden bereits in Testläufen erprobt und wurden nun offiziell auf dem Instagram University Event in New York vorgestellt. Dies deutet darauf hin, dass sie in naher Zukunft in der App verfügbar sein werden.

Geburtstagstags-Features und mehr

Instagram möchte seinen Nutzer:innen kreative Möglichkeiten bieten, Geburtstage anderer zu feiern. Dies soll über Geburtstagseffekte auf den Profilen ermöglicht werden.

Der App Researcher Alessandro Paluzzi hat schon im Frühjahr 2023 enthüllt, dass Instagram seit Anfang des Jahres an diesen Entwicklungen arbeitet. Neue Geburtstagseffekte auf dem Profilbild sowie die Möglichkeit, festzulegen, wer von deinen Kontakten über deinen Geburtstag benachrichtigt wird, werden eingeführt.

#Instagram keeps working on the ability to add a birthday effect to your profile picture 👀 pic.twitter.com/xzFkydHp4R — Alessandro Paluzzi (@alex193a) March 30, 2023

Steigerung des Engagements

Instagram gab bekannt, dass die Notes-Funktion bei jungen Nutzer:innen besonders beliebt ist. Notes sind kurze Beiträge mit bis zu 60 Zeichen, die nur Text und Emojis enthalten. Nun werden neue Features implementiert, um das Engagement für Notes zu steigern. Darunter sind Audioclips und Selfie-Videos.

Nachricht aus Adam Mosseris Broadcast Channel, die das Notes Update erläutert, Screenshot

Weiterhin hat Instagram das neue Stories Feature vorgestellt, das den Nutzer:innen ermöglicht, Stories mit diversen Audience-Listen zugleich zu teilen, anstatt öffentlich oder nur mit engen Freund:innen. Instagram-Chef Adam Mosseri gab bereits zu Beginn der vergangenen Woche bekannt, dass diese Funktion derzeit getestet wird.

Instagram hat das Ziel, die Attraktivität der Plattform für Nutzer:innen im Alter von 16 bis 25 Jahren zu steigern, um sie stärker an die App zu binden und sie davon abzuhalten, zu Mitbewerbern wie zum Beispiel TikTok abzuwandern.

Keine der neuen Funktionen wird das Instagram Game grundlegend verändern, jedoch könnten sie für ein gesteigertes Engagement und mehr Interaktionsmöglichkeiten innerhalb enger Freundesgruppen sorgen.