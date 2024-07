YouTube testet AI Radio und Community Spaces

Nicht nur Instagram, sondern auch Spotify lässt sich aktuell von YouTube Features inspirieren. Die Audio-Streaming-Plattform hat kürzlich Kommentare für Podcasts gelauncht – doch mit YouTubes Kommentarfunktion können diese (noch) nicht mithalten.

© Spotify for Podcasters via Canva

Im Gegenzug testet YouTube eine Funktion, die an Spotifys KI-generierte Playlists erinnert: ein personalisiertes AI-Radio. Bislang ist das Feature allerdings nur für eine begrenzte Zahl an Usern in den USA verfügbar. Diese können ihr persönliches Radioprogramm erstellen, indem sie per Prompt eingeben, was sie hören möchten (beispielsweise „mitreißende Pop-Hymnen“).

AI Radio bei YouTube Music, YouTube via 9to5Google

Darüber hinaus testet die Plattform ein Feature namens Community Spaces. Hierbei handelt es sich um ein Discord-ähnliches Forum, in welchem Creator ebenso wie ihre Subscriber Posts teilen und miteinander interagieren können.