Jeden Tag verschicken Facebook User 2,4 Milliarden Nachrichten mit Emojis. Wenn es nach Facebook geht, dürfte diese Anzahl sich gerne erhöhen. Das Unternehmen launcht neue Features, mit denen passende Emojis schneller gefunden werden können. Außerdem kommen neue Hintergrundsoptionen für den Messenger.

Zunächst führt Facebook eine Funktion ein, die simpler nicht sein könnte. Statt durch die verschiedenen Emoji-Seiten zu scrollen, gibt es nun eine Suchleiste im Messenger, so dass User mithilfe eines Suchbegriffs den gewünschten Emoji finden können. So zeigt Facebook im Beispiel, dass der Taco-Emoji ganz einfach mit dem Stichwort „Taco“ gefunden werden kann. Schwierig dürfte es werden, wenn man genau weiß, welchen Emoji man möchte, aber nicht, wie man dessen Ausdruck genau beschreiben würde.

Doch auch hier hat Facebook eine Lösung. Deine meistgenutzten Emojis findest du ab sofort in der Reaction Bar. So hast du immer schnellen Zugriff auf diese, auch ohne zu wissen, mit welchen Suchbegriff du nach ihnen suchen würdest. Facebook erklärt:

We’ve also made it easier than ever to react with the new recent reactions section of the reaction picker. All your most recently used reactions will show up here, so you won’t have to go looking for your favorites every time you want to use one. Emoji search bar and recent reactions are rolling out globally. Time is of the essence while chatting!