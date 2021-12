Facebook unterstützt Creator, die Live Streams veranstalten und launcht praktische neue Features. Unter anderem können nun Links zu externen Seiten geteilt werden.

Kurz bevor der endgültige Shopping-Rausch der Vorweihnachtszeit losgeht, launcht Facebook neue Features, die genau diesen befeuern könnten. Neue Funktionen unterstützen Creator in Live Videos. Dazu gehört ein neues Design, ein vereinfachtes Menü sowie die Option, Links zu teilen. Zusätzlich kommen neue Funktionen, um einfacher in Kontakt mit der eigenen Community zu treten.

Einfach live gehen und mehr Follower erreichen

Seit Live-Videos auf Facebook launchten, wurden über zehn Millionen Broadcasts gestartet. Viele erfolgreiche Creator erreichen ihre Fans in den Videos. Mit dem neuen Design, das für Facebook Live auf Desktop und Mobile ausrollt, macht Facebook es einfacher für Creator, ein Live-Video zu starten. Außerdem sind die Insights nun besser zu finden und eine Übersicht zeigt an, was vor und während des Streams benötigt wird.

© Facebook

Dazu kommen außerdem neue Engagement Features, die Zuschauer:innen mehr in den Live Stream einbeziehen sollen. Die größte Ergänzung zu den bestehenden Tools ist dabei „Featured Links“. Damit können Live Streamer mehrere Links zu externen Seiten während ihres Streams teilen. Dieses Feature war laut Facebook das am meisten nachgefragte gewesen:

© Facebook

One of the most requested features we’ve received this past year is the ability to add third-party links to live broadcasts. With Featured Links, creators can share multiple links to things they care about. From beauty blogs and donations to causes you care about, creators can add a featured link to their live broadcast, and viewers can visit these links without leaving the live video.

Diese neuen Funktionen launcht Facebook für Live Streams

Zusätzlich zu den Featured Links stellt Facebook folgende neue Funktionen vor:

© Facebook

Polls: Bisher waren Umfragen nur für Zuschauer:innen via Desktop verfügbar. Nun wurde das Design etwas verändert und auch Viewer via Mobile können teilnehmen.

Bisher waren Umfragen nur für Zuschauer:innen via Desktop verfügbar. Nun wurde das Design etwas verändert und auch Viewer via Mobile können teilnehmen. Live With: Bald haben Creator die Möglichkeit mit bis zu drei weiteren Creatorn, Freund:innen oder Fans live zu gehen.

Bald haben Creator die Möglichkeit mit bis zu drei weiteren Creatorn, Freund:innen oder Fans live zu gehen. Live in Stories: Um die Reichweite der Live Streams zu erhöhen, erlaubt Facebook es Creatorn, ihren Live Broadcast direkt in die Facebook Stories einzufügen. So wird dieser von Followern schneller entdeckt.

Um die Reichweite der Live Streams zu erhöhen, erlaubt Facebook es Creatorn, ihren Live Broadcast direkt in die Facebook Stories einzufügen. So wird dieser von Followern schneller entdeckt. Badges: Badges erhalten die treuesten Fans und solche, die Creator finanziell unterstützen. Diese wurden nun neu designt und erscheinen gut sichtbar direkt neben dem Namen der jeweiligen Viewer.

Badges erhalten die treuesten Fans und solche, die Creator finanziell unterstützen. Diese wurden nun neu designt und erscheinen gut sichtbar direkt neben dem Namen der jeweiligen Viewer. Front Row: Ein neuer Front Row-Bereich beherbergt diejenigen Follower, die besonders häufig in Live-Videos einschalten und zuschauen. Die Übersicht gibt Creatorn die Chance, die treuesten Fans namentlich aufzurufen oder andere zu motivieren, mehr Content zu gucken, um auch einen der Plätze für sich zu sichern.

Tritt in Kontakt mit deiner Community und beteilige dich an spannenden Diskussionen

Facebook möchte außerdem Creator dabei unterstützen, einfacher in Kontakt mit den Followern zu kommen und an relevanten Konversationen teilzunehmen. Bei Kommentaren von öffentlichen Posts kann ab sofort neben dem Creator ein Follow Button angezeigt werden. Außerdem möchte Facebook Posts von Creatorn, in deren Kommentaren diese auch interagieren, den Followern häufiger ausspielen. Die Interaktion mit den Followern und das daraus resultierende Community Building sind sehr wichtig, um loyale Fans zu gewinnen. Ein neues Ranking-System zeigt Creatorn an, zu welchen Diskussionen sie ihre Meinung beisteuern können:

We have also introduced improved comment ranking features that help creators find and engage with the most relevant conversations. These features include elevating comments and replies from creators to the top of the discussion thread on a post and decreasing the visibility of spammy or repetitive comments. We have also expanded comment ranking to additional content types such as Reels, Facebook Live videos and Live Audio Rooms.

Neben den genannten Neuerungen testet Facebook außerdem die Anzeige von Creator-Vorschlägen im Feed, ähnlich wie man es von Instagram kennt. Für Facebook Watch ergänzt das Unternehmen einen Create Button, über den User direkt Content hochladen können. Weitere News zu den gelaunchten Features und Tests findest du in Facebooks Blogpost.