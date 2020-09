Facebook veröffentlicht einen neuen Guide mit Tipps und Tricks rund um die Produktion von Video Content. In einem Video gehen interne Experten auf die neuen Insights zu Video Content im Creator Studio ein.

Facebook setzt auf Video Content und gibt Usern Tipps, wie dieser möglichst erfolgreich performt. In einem 13 Seiten langen Guide gibt das Unternehmen Praxistipps zu Live Streams, Videos und Stories. Im ersten Teil des Best Practices for Video Creators Guide werden sechs verschiedene Themen behandelt. Diese geben Tipps dazu, wie neuer Content produziert oder bereits bestehender Content verwaltet werden kann.

Zwölf wertvolle Ratschläge für Video Content Creator

Bring deine Streaming Software auf das nächste Level. Reposte aktuelle Inhalte oder Evergreen Content. Lade mehrere Videos auf einmal im Creator Studio hoch. Organisiere deine Inhalte mit den neuen Playlists. Erstelle eine Challenge oder nimm an einer teil. Markiere deine Top-Stories zu bestimmten Themen.

Auf jeden der sechs Tipps wird in dem Guide weiter eingegangen. So wird das neue Playlist Feature erklärt, das es Usern erlaubt, bestehende Videos in Playlists zu sortieren. Durch eine thematische Einordnung soll die Performance der Videos verbessert werden.

© Facebook

Doch nicht nur das Erstellen von Content ist wichtig, ebenso müssen die Zuschauer bei Laune gehalten und am besten mit eingebunden werden. Um das Engagement zu erhöhen, teilt Facebook die folgenden sechs Tipps im zweiten Teil des Guides:

Nimm ein Live Video mit einem Freund oder Fan auf. Verbinde dich in Facebook-Gruppen. Veranstalte eine Watch Party. Füge deinen Videos eine Umfrage hinzu. Werde in den Kommentaren aktiv. Verwende Sticker in deinen Stories.

Zum einen bietet die Liste einen guten Ansatzpunkt und eventuell Inspiration für die eigene Content-Erstellung. Zum anderen geht Facebook auch hier weiter auf die Tipps ein und liefert Anhaltspunkte, die vielleicht nicht so bekannt waren. Denn der Guide bietet Insights und Anregungen für alle, die neu eine Facebook Community aufbauen, aber auch für jene, die bereits eine bestehende Community haben. Wer Interesse an dem Guide hat, kann auf diesen hier zugreifen.

Experten teilen in Interviews Informationen zu Video Content Insights

Facebook hat in den letzten Monaten auch mehrere Interview Sessions mit Angestellten hochgeladen. In diesen gehen die internen Experten auf verschiedenen Video Tools ein und zeigen Marketern und Creatorn die Optionen auf, die sie haben. In dem neuesten Video geht es um die Insights zur Performance des eigenen Video Contents. Anlass des Videos ist das Update des Video Details Explorers, der sich im Creator Studio von Facebook finden lässt.

Das Creator Studio ist per se schon mehr auf Video Content ausgerichtet. Mit den verbesserten Insights gibt es ganz spezifische Einblicke zu den einzelnen Videos. Mit einem Klick auf das Thumbnail eines Videos in der Content Library gelangt man auf die Insights Page für das Video. Dort lässt sich die Performance überwachen und so Learnings für kommende Posts ableiten. In einer Übersicht findet sich zudem ein Vergleich mit anderen zeitnah veröffentlichten Posts. Die spezifischeren Insights sind bereits für die meisten User freigeschaltet. Bei allen, die noch nicht auf sie zugreifen können, soll sich dies in den kommenden Wochen ändern.

Mit Facebooks Fokus auf Video Content kann sich ein Blick auf die Tipps des Unternehmens lohnen. Wer seine Performance verbessern möchte, findet in dem Guide und Facebooks Video genügend Anregungen und Tipps.

