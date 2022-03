Admin einer Facebook-Gruppe zu sein, kann teilweise in einen Vollzeitjob ausarten. Schließlich sollte der Content überprüft und Diskussionen und Kommentare moderiert werden. Um die Admins wachsender Gruppen zu unterstützen, launcht Meta heute einige neue Features. Diese sollen es vor allem erleichtern, die Verbreitung von Desinformationen einzudämmen.

In einem Blogpost stellt Meta die neuen Funktionen vor. Allen vorangestellt ist die Möglichkeit, einkommende Posts automatisch abzuweisen, wenn das System erkannt hat, dass diese Desinformationen enthalten. Meta erklärt:

Incoming posts that contain content rated by third-party fact-checkers as false are declined before they are seen in the group, which helps reduce the visibility of misinformation.