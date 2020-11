Bewegtbild-Content funktioniert oft besser, da er das Auge anzieht und so mehr Aufmerksamkeit generiert. Doch nicht jedes Unternehmen hat die Zeit oder die Ressourcen, um eigene Videos zu planen und zu filmen. Mit einer Kompromisslösung möchte Facebook seinen Usern nun helfen. Das neue Motion-Effekt-Feature ermöglicht es Usern, ihren Foto-Posts etwas Leben einzuhauchen und diese in Bewegung zu setzen. Social-Media-Experte Matt Navarra teilte Screenshots und Videos des Features auf Twitter.

Here’s how Facebook’s new ‘motion effects’ feature for photo posts works… pic.twitter.com/FHqpOBbhsO