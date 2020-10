Facebook launchte zum internationalen Coming Out Day 2020 eine Reihe neuer Features, um User aus der LGBTQ+ Community zu feiern und zu unterstützen. Darunter sind Sticker, ein animiertes Facebook-Logo und Guides, die hilfreiche Tipps zum Coming Out vor Freunden und Familie geben sollen.

Der Social-Media-Konzern möchte damit nicht nur Menschen, die der LGBTQ+ Community angehören, unterstützen. Auch andere User sollen aufgeklärt und für das Thema sensibilisiert werden. Facebook erklärt auf der Unternehmens-Website:

We partnered with PFLAG, It Gets Better Project and The Tegan and Sara Foundation to create new Instagram Guides offering tips on topics such as safety and support for those going through their coming out journey, as well as for their friends and family. These resources are now available in the Instagram Guides tab.