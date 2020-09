Facebook launcht eine neue Business Suite zur Unterstützung von KMU. Diese vereint mehrere Funktionalitäten und ermöglicht die zentrale Verwaltung der Plattformen und Messenger.

Facebook stellt ein neues App-übergreifendes Interface vor. Die Facebook Business Suite richtet sich vor allem an kleine und mittelständische Unternehmen und soll diese unterstützen. Denn die Ergebnisse einer von Facebook in Auftrag gegebenen Studie zeigen, dass digital aufgestellte KMU besser mit den Auswirkungen der Coronakrise umgehen können, als die, die es nicht sind. In dem Interface können alle Facebook- und Instagram-Profile zentral verwaltet werden.

Facebook Business Suite: Ein Ort für alles

Die neue Anwendung dient vor allem der Übersicht. User finden Kundennachrichten, Benachrichtigungen und Updates von Facebook und Instagram an einer Stelle. Plattformübergreifend können organische Inhalte sowie Werbeanzeigen vorgeplant und veröffentlicht werden.

Die Business Suite vereint dabei mehr Funktionen als zum Beispiel der Pages Manager oder das Creator Studio. Im Pages Manager konnte bereits auf das Postfach zugegriffen werden. Im Creator Studio konnten Page Admins Posts erstellen und vorplanen. Nun findet sich alles in einer Anwendung zusätzlich zu Analytics. In diesen lässt sich die Performance der verschiedenen Seiten und Accounts gebündelt überwachen. Laut Axios steht aber noch eine andere Ergänzung bevor: Demnach soll Facebook an einer Integration von WhatsApp Messaging arbeiten. Damit wäre die Business Suite der erste Ort, an dem auf alle Messenger zugegriffen werden kann.

Erweiterung für alle Unternehmensgrößen

Zunächst ist die Business Suite auf kleine Unternehmen ausgerichtet, die sich nach Einbrüchen durch die Coronakrise nun online besser aufstellen möchten. Langfristig plant Facebook jedoch, die Business Suite auf alle Unternehmensgrößen auszuweiten:

We’re building Facebook Business Suite for small businesses first, but this is a long-term investment to make this the main interface for businesses of all sizes who use Facebook, Messenger, Instagram and WhatsApp.

Für KMU wird die Business Suite ab sofort ausgerollt. Größere Unternehmen müssen sich noch bis nächstes Jahr gedulden. Mit dieser Aussicht kann es sich jedoch lohnen, sich jetzt schon mit der neuen Business Suite vertraut zu machen.

