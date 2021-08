Unternehmen, die bisher noch nicht auf TikToks oder Reels für ihr Business setzen, sollten ihren Ansatz in Hinblick auf die kommende Weihnachtssaison eventuell nochmal überdenken. Für alle, die sich noch unsicher sind, hat TikTok nun einen Guide veröffentlicht, der die Key-Themen der Ad-Erstellung aufgreift.

Jede Plattform hat so ihre Eigenheiten und fordert andere Inhalte und eine andere Ansprache der User. TikTok gibt dabei sehr rigorose Vorgaben: Klassische, professionell produzierte Ads werden in den seltensten Fällen auf der Plattform funktionieren. Stattdessen gibt die Social App an, dass Unternehmen am meisten davon lernen können, organische Videos der Plattform zu studieren und bei Trends mitzumachen. Derartige Videos würden als Apps deutlich besser performen als glattgebügelte Kampagnen, die auf anderen Plattformen gut laufen. So erklärt TikTok:

To win on TikTok, businesses should tailor creative to the platform’s unique characteristics. But TikTok creative doesn’t have to be complicated. In fact, it can be much more simple and cost-effective than other channels. This ‚how-to‘ guide provides background, best practices, and tips and tricks to help you get the most out of TikTok’s creative solutions.