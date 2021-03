Gleich mehrere Features stehen bei Instagram in den Startlöchern. Zum einen könnte bald ein Captions-Sticker automatische Untertitel für Stories erstellen. Zum anderen arbeitet Instagram an der Option, Shortcuts zu verschiedenen Accounts zum Home Screen hinzuzufügen.

Video Content ist auf Instagram auf dem Vormarsch. In Reels und Stories zeigen sich die Creator, erzählen, promoten und gehen auf Fragen ein. Der einfachste Weg, um das zu tun, ist mit der eigenen Stimme. Da jedoch viele Follower den Ton stummgeschaltet haben, während sie auf sozialen Medien unterwegs sind (um nicht jedes Autoplay Video anhören zu müssen), haben viele Instagrammer es sich angewöhnt, Untertitel zu ihren Stories hinzuzufügen. So werden Stories zudem zugänglich für gehörlose Menschen. Alle, die das schon einmal gemacht haben, wissen, wie viel Arbeit es sein kann. Doch genau für diese Menschen hält Instagram nun ein neues Feature bereit: Bald könnte der Captions-Sticker für Instagram Stories ausgerollt werden, der automatisch Untertitel für Videos erstellt.

Automatische Untertitel für Instagram Stories erstellen

Der Social-Media-Experte Matt Navarra gehört zu der Testgruppe, die derzeit auf den Sticker zugreifen kann. In einem Tweet zeigt er, wie das Feature funktioniert.

NEW! @Instagram has added a ‘Captions’ sticker for Stories



You can now auto-caption videos in stories with a range of different styles… pic.twitter.com/cijk7nWGC3 — 🟣 Matt Navarra (@MattNavarra) March 9, 2021



Der Captions-Sticker erscheint bei ihm in der Sticker-Auswahl, wo beispielsweise auch GIFs, Musik- und Fragen-Sticker zu finden sind. Sobald der Sticker ausgewählt wurde, startet Instagram den Transkriptionsprozess und die Captions erscheinen auf dem Bildschirm. Auch Designmöglichkeiten gibt Instagram den Usern. So können diese zwischen verschiedenen Schriftarten wählen, die auch schon aus dem Text-Block in Stories bekannt sind.

In Navarras Beispiel findet sich ein Fehler. Statt „finally“ versteht Instagram „find“. Alles andere versteht Instagram jedoch. Demnach scheint das neue Feature bereits recht ausgereift zu sein. Kein Wunder, schließlich war ein sehr ähnliches Feature bereits in der Threads App vorhanden, die Instagram im vergangenen Jahr launchte. Die App hatte jedoch nie einen Durchbruch, viele User nutzten sie nur für die Caption-Funktion und luden die so erstellten Videos bei TikTok hoch.

Wann können User den Captions-Sticker bei Instagram nutzen?

Wann und ob das Feature ausgerollt wird, ist nicht klar. Navarra gegenüber äußerte Instagrams PR Team lediglich:

We’re always exploring ways for people to better express themselves in Stories. This feature is not currently publicly testing.

Dabei, dass der Captions-Sticker derzeit einigen Nutzer:innen freigeschaltet ist, scheint es sich um einen Fehler zu handeln. Jedoch können auch diese User die erstellten Stories nicht posten. Bei einem Video mit Captions erscheint eine Fehlermeldung, sobald auf „Veröffentlichen“ geklickt wird. Aufgrund der Tatsache, dass das Feature in Threads und für IGTV bereits funktioniert, dürfte es jedoch nur eine Frage der Zeit sein, bis alle Instagram User auch Auto-Untertitel für Stories erhalten.

Gute Nachrichten für alle Social Media Manager: Instagram könnte Account Switch vereinfachen

Derzeit können Account-Betreiber:innen mehrerer Instagram Accounts auf verschiedene Arten zwischen den Profilen wechseln. Ein Weg führt über die aktuelle Profilseite. Dort lässt sich oben links mit einem Klick auf das Instagram Handle ein Menü ausklappen und das gewünschte Konto auswählen. Alternativ reicht auch das Tippen und Halten des Profilbilds im Hauptmenü (unten rechts) und es öffnet sich die Auswahl. Nun könnte Instagram eine dritte Option verfügbar machen. Alessandro Paluzzi entdeckte die Möglichkeit, verschiedene Instagram Accounts als Shortcuts zum Home Screen hinzuzufügen.

#Instagram is working on the possibility of creating shortcuts on the Home screen to quickly switch accounts 👀 pic.twitter.com/KkLJ5wRo4b — Alessandro Paluzzi (@alex193a) March 9, 2021



Zwar erleichtert dies nicht unbedingt den Wechsel zwischen Accounts, doch es könnte einen Wechsel direkt ersparen. Schließlich öffnet sich Instagram eingeloggt in den letzten genutzten Account. Ist dies nicht der gewünschte, muss gewechselt werden. Mit Shortcuts könnte direkt der Account ausgewählt werden, in dem gerade gepostet werden soll. So würden sich alle Instagram User, die täglich mit mehreren Accounts jonglieren, einen Step und damit etwas Zeit sparen.