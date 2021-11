Wer könnte besser Tipps geben, wie man bei Google gut rankt, als Google selbst? Das Unternehmen hat eine neue, interaktive SEO-Checkliste veröffentlicht. In dieser sind handfeste Tipps gesammelt, was du an deiner Seite verbessern kannst. Die Tipps richten sich an Business Owner, Marketer, Developer oder SEOs. Ausgehend von der Rolle, stellt Google eine Reihe erster Schritte vor. Wählt man Business Owner aus, leitet Google zum Beispiel zu den Punkten „So funktioniert die Google-Suche“, „Startleitfaden zur Suchmaschinenoptimierung“, „Einführung in die Indexierung“, „Unternehmensinformationen auf Google einrichten“ und „Einführung in die Search Console“ weiter. Für fortgeschrittene Nutzer:innen hat Google Tipps zu Crawling, Nutzer:innenfreundlichkeit und APIs gesammelt.

So finden alle, egal, welchen Wissensstand sie derzeit haben, einen Einstieg und geeignete Ressourcen für sich. Dazu gehören auch Fallstudien und die aktuellen Neuigkeiten rund um die Google-Suche. Um die „Learning Paths“, wie Google sie nennt, zu erstellen, analysierte das Unternehmen, wo User auf der Seite einsteigen und wonach sie suchen. Im Blogpost erklärt Google:

To build the learning paths, we analyzed our audience and noticed that users who land on our homepage are looking to get a head start or to generally learn more (as opposed to users who land on deep URLs with specific questions). With this interactive learning path, we hope that new users—ranging from SEOs, digital marketers, business owners—can now explore content on Google Search Central in a more streamlined and structured way.