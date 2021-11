Wenn Wörter oder Satzteile in einem Text fett hervorgehoben sind, dürften sie den Leser:innen schneller ins Auge fallen und die wichtigsten Inhalte besser erkennen lassen. Doch gilt das Gleiche auch für Google? Viele SEOs fragen sich, ob es sinnvoll ist, Textabschnitte für Google hervorzuheben, quasi um besonders deutlich zu machen, worum es auf der Seite geht. John Müller gab darauf nun in den Google Search Central Office Hours eine klare Antwort.

Er erklärt, dass Google durchaus darauf achtet, ob und welche Passagen gefettet sind. Dabei sei es irrelevant, ob sie per b oder strong hervorgehoben wurden. Google versucht stets zu verstehen, worum es auf der jeweiligen Seite geht. Das Betonen von bestimmten Textstellen könnte dabei unterstützen und einen kleinen Mehrwert bringen. Jedoch, so Müller, macht es oft auch keinen allzu großen Unterschied, da sich die gefettete Passage mit dem Thema deckt, das Google ohnehin für die Seite erkannt hat.

Seiner Aussage nach bringt es jedoch nichts, die gesamte Seite zu fetten. Denn das würde nicht dazu führen, dass Google alles als wichtig bewertet. Stattdessen sollte Fettschrift wirklich nur als Highlight eingesetzt werden, ähnlich wie es auch im Interesse der Leser:innen ist:

And if you go off and say well I will just make my whole page bold and then Google think we’ll think my page is the most important one, then by making everything bold essentially nothing is bold because it’s all the same. Whereas if you take a handful of sentences or words within your full page where you say this is really important for me and you bold those then it’s a lot easier for us to say well here’s a lot of text and this is potentially one of the most important points of this page. And we can give that a little bit more value.