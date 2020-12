Seit Kurzem scheint es bei der Google-Suche ein neues Design für Podcast Carousels zu geben. Sucht man auf Google nach einem bestimmten Podcast, werden schon seit längerer Zeit die drei neuesten Folgen desselben in einer etwas größeren Ansicht als die übrigen Suchergebnisse angezeigt. Dies unterliegt allerdings der Voraussetzung, dass das Programm über Google Podcasts verfügbar ist. Klickt man auf eine der drei Folgen, gelangt man zur Seite von Google Podcasts. Dort kann der Podcast dann angehört werden. Außerdem werden hier noch deutlich mehr Informationen angezeigt, wie etwa die gesamte Podcast-Beschreibung und andere Hör-Empfehlungen.

Das bisherige Design der Folgen bei Google Search war relativ schlicht gehalten. Es beinhaltete ein kleines Visual, den Titel, die Länge der Folge sowie den Zeitpunkt der Veröffentlichung. Hier ist das alte Design zu sehen:

Jetzt scheint Google das Design jedoch aktualisiert zu haben, wie Twitter User Mordy Oberstein und Jason Barnard entdeckt haben. Das Visual des Podcasts wird deutlich größer angezeigt. Außerdem ist die Beschreibung etwas länger. Das neue Design sieht wie folgt aus:

Dank des größeren Bildes und auch der längeren Beschreibung könnte das neue Design von manchen Usern sicherlich als ansprechender wahrgenommen werden, und Google Podcasts so gegebenenfalls zu mehr Hörern verhelfen. Allerdings scheint das neue Design noch in der Testphase zu sein und betrifft noch nicht alle Podcasts. Sucht man etwa nach dem Coronavirus-Update von NDR Info, wird der Podcast noch in der alten Form angezeigt.

Bei einigen anderen Podcasts scheint das Keyword den Unterschied zu machen. Wenn man demnach nur den Namen des Programms eingibt, wird dieses im alten Design angezeigt. Fügt man jedoch das Wort Podcast hinter den Namen ein, erscheint das neue Design in der Google-Suche, wie Twitter User Mordy Oberstein herausfand.

Update on my Tweet yesterday about the podcast carousel's larger cards…



It seems to depend on the KW.



If you include 'podcast' in the query you get the larger cards! #SEOpic.twitter.com/ZNn7675yF0