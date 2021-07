Der Suchmaschinenkonzern baut die Optionen in der Shopping-Sektion für Google Ads und das Merchant Center aus. Ab sofort soll es für Verkäufer:innen einfacher werden, saisonale Shopping Events und Angebote zu promoten.

Google verkündet, dass eine Reihe neuer Shopping Features für Google Ads und das kostenlose Merchant Center gelauncht wird. So gibt es beispielsweise ab sofort eine Funktion, die es Verkäufer:innen reibungsloser möglich machen soll, ihre Produkte in unterschiedlichen Bereichen zu bewerben. Zusätzlich macht der Suchmaschinenkonzern es einfacher, die Shopping Deals an saisonale Ereignisse – wie den Black Friday oder Cyber Monday – anzupassen. Google erklärt auf dem Unternehmens-Blog:

With the back-to-school season upon us and the holiday season fast approaching, we know that consumers will be on the hunt for products that offer the best value, and businesses will be looking for ways to maximize exposure for their products with deals and promotions.

„Deals Related To Your Search“: Google Shopping zeigt konkurrierende Schnäppchen

Der Suchmachinenkonzern erweiterte den Shopping-Bereich um das „Deals related to your search“-Banner. Unter diesem werden Produkte angezeigt, die zu deiner Suchanfrage passen und preislich den besten Deal bieten. Google erklärt:

Starting today, we’re showcasing deals right on the Shopping tab found on Google. For instance, if you’re searching for “backpacks,” you may see a new section that will organize and show you backpacks that are competitively priced or discounted from retailers across the web, all in one place.

Auch zeigt der Konzern, wie das neue Shopping Feature aussieht:

© Google

Key Shopping und Deal Moments

Ab Oktober 2021 rollt Google die saisonale Shopping-Suche aus. Das heißt, dass Nutzer:innen, die zum Beispiel nach den besten Black Friday Deals suchen, die besten Angebote zum jeweils in diesem Jahr stattfindenden Aktionstag angezeigt bekommen. Auch hier zeigt Google, wie das neue Feature aussehen wird:

© Google

Google lässt Merchants nun die Promotions anpassen

Außerdem erweitert Google die Option, Promotions für eine ausgewählte Konsument:innengruppe anzupassen. Das heißt, dass Unternehmen beispielsweise 20 Prozent Rabatt für Kund:innen, die noch nie vorher ein Produkt von dieser Brand gekauft haben, einstellen können. Der Suchmaschinenenkonzern schreibt:

Now, promotions and deals uploaded in the Merchant Center will be automatically surfaced to deal-seeking shoppers on the Shopping tab, regardless of whether businesses advertise on Google. Deals will also begin to appear on the main Search results page in the coming months. Offers are shown based on factors such as the discount itself, how popular a product is, how popular the site it’s listed on is and more.

Google macht die neuen Shopping Features zunächst in den USA verfügbar und rollt sie nach und nach auch für andere Märkte aus.