Im Rahmen eines Google-SEO-Hangouts erklärt Webmaster Trends Analyst John Mueller, wie die Entfernung von Kommentaren das Ranking in den Google-Suchergebnissen beeinträchtigen kann. Die Frage wurde von einer Person gestellt, welche Kommentare von ihrer Website löschen möchte – möglichst, ohne dabei Rankings zu verlieren. Im Folgenden ist das aufgezeichnete Hangout auf dem Youtube-Kanal von Google Search Central zu sehen.

Laut Mueller müssten Betreiber:innen einer Website individuell entscheiden, ob sie Kommentare zulassen wollen. Er gibt diesbezüglich keine konkrete Empfehlung, weist jedoch darauf hin, dass Kommentare von Google als Teil des Contents gesehen werden. Eine Löschung könnte daher Auswirkungen haben. Allerdings erkenne Google auch den Unterschied zwischen regulärem Page Content und dem Kommentarbereich an und gehe unterschiedlich mit diesen um. Mueller erklärt:

From our point of view we do see comments as a part of the content. We do also, in many cases, recognize that this is actually the comment section so we need to treat it slightly differently. But ultimately if people are finding your pages based on the comments there then, if you delete those comments, then obviously we wouldn’t be able to find your pages based on that.