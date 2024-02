Mit dem unaufhaltsamen Wachstum des E-Commerce-Marktes ist es für Online-Händler:innen zu einer großen Herausforderung geworden, der Konkurrenz voraus zu sein. Dieser Artikel konzentriert sich auf die wichtigsten Aspekte, die Werbetreibende bei der Optimierung ihrer Google Shopping-Anzeigen berücksichtigen sollten. [Anzeige]

Wenn du dich einem Google CSS-Partner wie Producthero CSS anschließt, erhalten Werbetreibende einen Rabatt von 20 Prozent auf den CPC ihrer Shopping-Anzeigen. Das bedeutet, dass ein Gebot von 0,80 Euro über Producthero dem Wert eines Gebots von einem Euro über Google Shopping CSS entspricht.

CPC der Shopping-Anzeigen, © Producthero

Durch die Verwendung von Producthero CSS ist die Gebotskraft um 25 Prozent höher, was sich in einer höheren Sichtbarkeit in Auktionen niederschlägt und die Chancen potenzieller Kund:innen erhöht, auf die Anzeige zu klicken. Außerdem werden die Produkte der Inserent:innen auch auf der Preisvergleichsseite von Producthero angezeigt. Producthero hat auch einen Benchmark der Google CSS-Partner:innenlandschaft erstellt, indem es öffentliche Anzeigen analysiert hat. Hieraus geht hervor, dass Producthero der meistgewählte Google CSS-Partner in Europa ist.

So optimierst du die Titel deiner Shopping-Anzeigen und verdoppelst deine Impressionen

Der Titel ist eines der ersten Elemente, auf das die Nutzer:innen stoßen, wenn sie online nach Produkten suchen. Darüber hinaus stützt sich Google auf diese Titel, um die Relevanz deiner Produkte für bestimmte Suchanfragen zu erkennen und zu bewerten, so dass sie eine Optimierung wert sind. Aber wie kannst du deine Produkttitel optimieren? Hier sind einige wichtige Tipps:

Vermeide zu kurze Titel: Nutze alle 150 Zeichen, um Google so viele Informationen wie möglich zu liefern.

Verwende alle Produktattribute, das heißt Marke, Produkttyp, Material, Farbe, Größe, Geschlecht und weiteres.

Beginne mit den wichtigsten Schlüsselwörtern: Da nur die ersten 20 bis 30 Zeichen (beziehungsweise 70, wenn du mit der Maus darüberfährst) angezeigt werden, ist es wichtig, die wichtigsten Attribute an erster Stelle zu platzieren, um einen abgeschnittenen Anzeigentext zu vermeiden.

Empfohlene Struktur für Produkttitel, © Producthero

Das Titeloptimierungs-Tool von Producthero wertet alle Produkte nach der Qualität ihrer Titel ein (siehe Abbildung unten). So kannst du leicht erkennen, welche deiner Produkttitel optimiert werden müssen.

Titeloptimierungs-Tool, © Producthero

Darüber hinaus enthält diese intelligente Lösung einen Filter, mit dem du dich auf die Optimierung von Produkten mit höheren Konversionsraten oder kürzeren Titeln konzentrieren kannst, um einen Anstieg der Impressionen, Klicks und Konversionen deiner Anzeige zu erzielen. Das Tool zur Titeloptimierung von Producthero nutzt KI-Technologie, um auf der Grundlage von Produktbeschreibungen Keyword-Vorschläge zu erstellen. Diese Vorschläge können besonders hilfreich sein, wenn du Produkte in anderen Ländern mit Sprachen verkaufst, die du möglicherweise nicht beherrscht. Du kannst sogar deine Produkttitel für besondere Anlässe, wie beispielsweise für Geschenkanlässe, in großen Mengen bearbeiten.

Titeloptimierung mit KI-Technologie, © Producthero

Wie Mitch Komen, PPC-Spezialist bei Wehkamp, feststellt, konnte Wehkamp nach zweimonatiger Nutzung des Producthero-Titeloptimierungs-Tools mehr Impressionen und Klicks auf seine Shopping-Anzeigen verzeichnen (siehe Grafik unten).

Steigerung der Impressionen, © Producthero

Verbessere die Effizienz deines Werbebudgets, indem du deine Produkte auf der Grundlage ihrer Leistung segmentierst

Bei der Festlegung des Budgets für deine Kampagnen musst du unbedingt berücksichtigen, dass sich nicht alle deine Produkte gleich verhalten.

Im Allgemeinen:

Weniger als zehn Prozent deiner Produkte erwirtschaften 80 Prozent oder mehr deines Umsatzes (diese Produkte sind deine „Heroes“), und viele haben nicht ganz die gleiche Durchsetzungskraft (das sind deine „Sidekicks“).

50 Prozent deines Budgets entfallen auf die Produkte, die nicht so gut abschneiden (deine „Villains“).

Mehr als 60 Prozent deiner Produkte erhalten kaum Impressionen oder Klicks (deine „Zombies“).

Das Produktsegmentierungs-Tool von Producthero, bekannt als Labelizer, ermöglicht es Werbetreibenden, ihre Kampagnenleistung zu steigern, indem Produkte in Abhängigkeit von ihrer Leistung in Google Ads automatisch segmentiert werden. Auf diese Weise können Werbetreibende mehr Kontrolle über Performance Max-Kampagnen haben und den Google Algorithmus zu mehr Effizienz „zwingen“.

Produktsegmentierung, © Producthero

In diesem Artikel erfährst du alles über die verschiedenen Produkt- und Segmentierungsstrategien, die du mit dem Labelizer von Producthero anwenden kannst.

Preis-Benchmark

Nicht zuletzt wird die Effizienz deiner Shopping-Anzeigen auch durch den Preis der Konkurrenz beeinflusst. Ein Produkt, das über dem Benchmark-Preis liegt, führt zu weniger Conversions. Deshalb solltest du weniger Budget für Produkte ausgeben, die über dem Benchmark-Preis liegen. Zu verstehen, wie die Preise deiner Produkte im Vergleich zu denen deiner Konkurrent:innen sind, ist also ein wichtiger Punkt, um deine Wettbewerbsfähigkeit in Google Ads zu verbessern. Producthero bietet ein Preis-Benchmark-Tool an, das es Werbetreibenden erleichtert, die Berichte zu den Markteinblicken in deinem Google Merchant Center zu verstehen. Mit den Preis-Benchmark-Daten von Producthero können Werbetreibende auf einen Blick sehen, ob ihre Produkte am Benchmark, über dem Benchmark oder unter dem Benchmark liegen (siehe Abbildung unten). Diese visuelle Darstellung hilft Werbetreibenden, ihre Leistung zu verstehen.

Preis-Benchmark-Tool, © Producthero

Erfahre mehr über die Verwendung der Preis-Benchmark-Daten in deinem Google Merchant Center.

Neuerscheinung 2024 – Producthero Academy

Zu Beginn 2024 nutzen über 10.000 Online-Händler, vom Kleinbetrieb bis zum Großunternehmen, und mehr als 500 Agenturen in ganz Europa die Lösungen von Producthero. Zusätzlich zum Angebot innovativer und erschwinglicher Lösungen sowie eines außergewöhnlichen Kund:innensupports, startet Produchero Anfang 2024 die Producthero Academy.

Diese lehrreiche und interaktive Plattform wurde für Werbetreibende entwickelt, um sie auf dem Laufenden zu halten und ihnen zu helfen, Google Shopping-Anzeigenstrategien zu meistern. Von grundlegenden Konzepten bis hin zu fortgeschrittenen Optimierungstechniken für Shopping-Anzeigen bietet die Producthero Academy eine umfassende Lernerfahrung für Werbetreibende, die ihre Kampagnen auf die nächste Stufe bringen wollen. Möchtest du Producthero ausprobieren? Dann starte deine 30-tägige kostenlose Testphase und überzeuge dich sich selbst von den Ergebnissen.