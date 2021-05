Smarketer ist die marktführende Google Ads-Agentur, mehrfach zertifiziert und ausgezeichnet, und macht deine Werbeanzeigen für Google, Bing oder YouTube professionell zum Blickfang. [Anzeige]

Was machen die meisten Menschen, die online etwas kaufen möchten? Sie suchen nach dem Produkt oder der Dienstleistung bei Google, Bing, Ecosia oder DuckDuckGo. Selbst wenn sie interessante Produkte auf Social Media wie Instagram oder TikTok entdeckt haben, folgt auf die Inspiration der Weg zur Suchmaschine – oder zu YouTube. Deshalb müssen Marken ihre Produkte und Lösungen im Kontext relevanter Suchanfragen promoten, um sich im boomenden E-Commerce-Markt durchsetzen zu können. Doch wie kannst du effektiv dafür sorgen, dass deine Marke in den entscheidenden Suchen der User nicht nur präsent, sondern auch attraktiv und vielversprechend wirkt? Ganz einfach: Mithilfe einer renommierten Google AdWords-Agentur. Smarketer als größter Google Partner im DACH-Raum stellt hier zeitgemäße Lösungen bereit – von YouTube Ads über Google Ads Remarketing bis hin zur Conversion-Rate-Optimierung der ganzen Website. Sie können für mehr Umsatz, Kund:innen und Reichweite sorgen.

1. Performance-Optimierung: Wie, wann und wo werben? Eine Google Ads-Agentur behält den Überblick

Google und Microsoft bieten als Quasi-Gatekeeper der Internetsuche diverse Werbemöglichkeiten im Rahmen der SEA. Darüber hinaus lassen sich über beide Advertising-Bereiche Anzeigen für Properties wie YouTube, Google My Business oder Yahoo buchen. Doch hier als Marke das Budget undifferenziert zu investieren, kann zu verschenkten Potentialen führen. Denn die Anzeigenumsetzung ist erst ein zweiter Schritt. Der erste sollte die Erstellung einer individuellen Marketing-Strategie sein, die auf das jeweilige Unternehmensziel einzahlt. Und dabei sollte nicht aus dem Bauch heraus entschieden werden, sondern auf Grundlage von Know-how und bestenfalls mit der Unterstützung von Expert:innen, die die professionelle Kampagnenoptimierung für Google Ads in- und auswendig kennen.

Smarketer ist vielfach zertifiziert und prämiert, © Smarketer

Nur so lassen sich konstant gute Ergebnisse erzielen, egal ob du eine Beauty- oder Entertainment-Marke betreust, ob du Möbel oder dein Handwerk bewerben möchtest. Besondere Expertise und jahrelang optimiertes Know-how auf diesem Gebiet hat die Google Ads- und insbesondere Google AdWords-Agentur Smarketer vorzuweisen. Und darüber hinaus die Anerkennung durch die Entitäten, die zählen – Google und Microsoft selbst. Denn Smarketer ist Google Premium Partner, Comparison Shopping Premium Partner bei Google und Elite Channel Partner bei Microsoft Advertising. Zudem ist die Agentur bei Microsoft sogar zum Global Channel Partner of the Year 2021 gewählt worden, und inzwischen die größte Microsoft Advertising-Agentur in Europa. Diese Prädikate untermauern, dass Smarketer den Überblick behält. Und Werbelösungen für jeden Anspruch und diverse Budgets direkt bereitstellen und umsetzen kann.

Über 900 Kund:innen wie Audible, reBuy, Garmin oder TIER setzen längst auf das simple, aber effektive Versprechen, die Google Ads Performance der Marken auf das nächste Level zu heben.

2. Spezialisierung als Google AdWords-Agentur: Darum kann Smarketer auch deine Kampagne zum Erfolg machen – dauerhaft

Mit der Unterstützung einer Google AdWords-Agentur wie Smarketer landen potentielle Kund:innen, die bei Google und Co. auf Produktsuche gehen, bei deiner Marke. Dafür sorgen über 180 hochspezialisierte SEA-Expert:innen. Sie garantieren mit ihrer Arbeit eine Performance-Steigerung von 20 Prozent. Denn die Budgetplanung, sinnvolle Zielgruppenansprache und minutiöse Erfolgsmessung sind nur ein Teil des Programms, das Smarketer bietet.

Wenn du auf die Full-Service-Agentur zurückgreifst, kannst du dich zurücklehnen, weil sie dir von der SEA-Beratung bis hin zum faktischen Conversion Boost alles abnimmt. Inklusive leistungsbasierter Vergütung und transparenter Erfolgskontrolle. Und: Smarketer ist marktführend im Bereich Google Ads.

Smarketer deckt die Google Ads-Palette lückenlos ab (mit einem Klick aufs Bild gelangst du zur größeren Ansicht), © Smarketer

3. Die Komplexität des Markts beherrschen: Nicht nur die Google-Suche wird abgedeckt

Obwohl Google einen ungemeinen Marktanteil im Suchmaschinenmarkt hat, suchen viele auch über Microsofts Bing oder die datenschutzzentrierten Optionen Ecosia und DuckDuckGo sowie Evergreen Yahoo. Search-Marketing-Anzeigen für all diese Suchmaschinen kannst du über Smarketer ebenfalls ganz einfach realisieren. Egal ob als Text-, Bild-, Video- oder interaktive Anzeige, die Search Ads tragen auf jeden Fall zur Steigerung der Markenbekanntheit und Sichtbarkeit bei. Eine Bing Ad kann also gleich vier Suchmaschinen bedienen.

Advertiser, die aber eher auf Google setzen, kommen bei Smarketer genauso auf ihre Kosten. Denn das Portfolio der Google Ads-Agentur umfasst sämtliche Werbeschaltungen im Google-Kosmos. Und die sind dank Google Geotargeting auch regional oder auf bestimmte Gebiete begrenzt einsetzbar. Du möchtest eine Mediaplanung für Googles Display & Video 360-Bereich anstoßen oder ohne eine Marge an Google zu zahlen auf die Comparison Shopping Services (CSS) der Suchmaschine zurückgreifen?

Als Premium CSS Partner hilft Smarketer Marken bei besseren Produkt-Performances bei Google Shopping (mit einem Klick aufs Bild gelangst du zur größeren Ansicht), © Smarketer

Mit der richtigen Agentur ist das kein Problem. Insbesondere, wenn sie CSS Partner bei Google ist.

4. Zeit und Ressourcen sparen: Mit der richtigen Google Ads-Strategie sind zahlreiche Ziele parallel erreichbar

Für Smarketer sind diese Beispiele aber nur zwei Zusatzoptionen im umfangreichen Angebot. Zentral dabei sind die Lösungen für Google Ads. Hier steht das Unternehmen mit Rat und Tat zur Seite, wenn du Anzeigen via:

schalten möchtest. Dank dieser Optionen kannst du potentielle Kund:innen mit drei starken Zeilen aus der Ad in den SERPs überzeugen, viele und kostengünstige Klicks aus dem Gmail-Raum generieren oder dich mit einem optimierten Google My Business Account langfristig zum Go-to-Geschäft deiner Zielgruppe aufschwingen.

Dank erfahrener Expert:innen behältst du bei diversen Werbeansätzen den Überblick und kannst verschiedenste KPIs gleichzeitig bedienen: Kund:innengewinnung, Sichtbarkeitszugewinne, Traffic-Generierung und dergleichen mehr.

5. Das volle Potential ausschöpfen: Auch Automatisierung wird als Chance erkannt

Die Automatisierung von Anzeigen im Kosmos von Google Ads oder Microsoft Advertising ist eine Entwicklung, die keine relevante Agentur vernachlässigen sollte. Smart Bidding, responsive Suchanzeigen und Co. gehören inzwischen zum Alltag im Werbegeschäft. Noch sind nicht alle Lösungen so effizient, dass sie jede händische Steuerung ersetzen könnten. Doch die Technologien werden stetig optimiert, sodass sich für Advertiser und alle weiteren Teilnehmer:innen von Werbeprozessen Potentiale ergeben.

Smarketer steht mit Google im Austausch, um diese Potentiale zu analysieren und – für die Kund:innen – auszuschöpfen. Durch automatisierte Prozesse werden der Google AdWords-Agentur ganzheitliche Beratungsprozesse ermöglicht, die so zuvor noch nicht vorstellbar waren. Maik Lehmann, Head of Product bei Smarketer, erklärt :

Wir können mittlerweile viel umfassender beraten. Wir haben durch unsere breite Kundenbasis tiefen Einblick in unterschiedlichste Industrien und durch unsere eigene Datenbasis auch klare Erkenntnisse zum Wachstum der Branchen und zum optimalen Einstieg bei Saisonalitäten. So können wir unseren Kundinnen und Kunden auch einen direkten Branchenvergleich liefern.

Im Rahmen der Optimierung der eigenen Lösungen mithilfe von eigenen Daten möchte Smarketer aber auch die Advertiser und Kund:innen des Unternehmens am großen Know-how teilhaben lassen. Education gehört ebenso zum Programm der Google Ads-Agentur.

Rundumpaket mit Insights und Expertise: Von Beratung bis Knowledge Hub

Wenn du dich für das Marketing mit Google Ads oder über Microsoft interessierst, aber noch gar nicht so genau weißt, was du für deine Marke oder dein Unternehmen benötigst, schafft Smarketer Abhilfe. Du kannst dich über die SEA-Beratung informieren – auch über nützliche Tools – und zum Beispiel ein Google Ads-Seminar besuchen. Außerdem gibt es die Option, auf einen Google Ads Coach zurückzugreifen oder dir eine Smarketer-Fachkraft direkt für die Inhouse-Bearbeitung zu sichern.

Geht es dir vorab aber erstmal um den Auf- oder Ausbau deines eigenen Know-hows, kannst du auf Smarketers umfangreiches Knowledge Hub zugreifen. Dort findest du hilfreiche Whitepaper und immer aktuelle Blog-Artikel zu Themen rund um Google Ads. Darüber hinaus liefert die Agentur dir regelmäßig einen Podcast, der dich über Trends, Best Practices und neue Werbepotentiale informiert.

Warum brauchst du also eine Google AdWords-Agentur? Weil sich ein Angebot, wie das von Smarketer, für verschiedenste Typen von Werbetreibenden eignet. Ob du nur eine Textanzeige bei Google schalten möchtest, aber nicht so recht weißt, wie. Oder ob du deine internationale Marke auf sämtlichen Google Properties pushen möchtest. Und wenn du gemeinsam mit der Agentur deine Media- und Budgetplanung und eine Ad-Strategie aufsetzt, hat die Performance-Optimierung schon begonnen. Der Effekt lässt sich in Zahlen messen: Bessere Click Through Rates, mehr Sichtbarkeit, höhere Umsätze. Aber vor allem können Kund:innen aus dem riesigen Pool an suchenden Usern gewonnen werden, die aus allen Optionen deine Marke wählen. Und die du immer wieder erreichen und halten kannst – auch das dank der marktführenden Google Ads- und Google AdWords-Agentur Smarketer. Probiere es einfach aus und finde genau die Lösung, die zu deinen Ansprüchen passt.