WhatsApp: Bald bis zu 8 User pro Video Call

Bisher waren in einem WhatsApp Video Call nur vier Teilnehmende möglich. Dadurch, dass Familien und Freundesgruppen derzeit aufgrund des Coronavirus nicht zusammenkommen können, greifen sie auf Videokonferenztools wie Skype oder Zoom zurück. Von dem Kuchen möchte WhatsApp nun ein Stück abhaben und erhöht die Zahl der zugelassenen Teilnehmerpro Video Call.

The same privacy you expect from a face-to-face conversation (remember them?) now with up to 8 people. End-to-end encrypted. Update your WhatsApp to try it out. pic.twitter.com/xZUX60mysD