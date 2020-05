The Digital Bash – Marketing Tools: Best Practices der Branchen-Leader

Am 28. Mai steigt der nächste Digital Bash zum Thema Marketing Tools. Bringe dich jetzt auf den neuesten Stand!

Die Web-Konferenz The Digital Bash geht in die nächste Runde und präsentiert dir ausgesuchte und renommierte Speaker, die Use Cases und ihre Insights zum Thema Marketing Tools teilen. Sichere dir den Zugang zum kostenfreien Webinar und erhalte Expertise zu dem Thema Marketing Tools.

Marketing Tools: Aktiviere dein volles Potential

Mit der Web-Konferenz The Digital Bash bringen wir dich dank Insights und Perspektiven für moderne Digital Marketer stets auf den neuesten Stand. Am 28. Mai 2020 erhältst du von 9:30 bis 13:20 Uhr Zugang zu der Live-Konferenz des Digital Bash Marketing Tools, einem Projekt von OnlineMarketing.de. Das Beste bei diesem Format: Du kannst völlig ortsunabhängig an der Konferenz teilnehmen – also auch von zu Hause aus. Und keine Sorge: Falls du keine Zeit haben solltest, wird dir eine Aufzeichnung der Konferenz kurz nach Ende des Live Events zur Verfügung gestellt.

Das Programm des bisher längsten Digital Bash verspricht den Teilnehmenden einen besonderen Mehrwert. OnlineMarketing.de-Geschäftsführer Marc Stahlmann leitet das Event wie gewohnt ein. Dann steigt Patrick Schumacher von Productsup mit einem Vortrag über Marketing Tools und -technologien ein. Anschließend erklärt Harald Behnke von der Oracle Customer Experience, wie man sogenannte „Crapbots“ vermeidet und wie ein unternehmensweites Conversational UI gelingt.

Darauf folgen Christina Schlesinger und Bruno Kofler von Adverity. Die beiden zeigen, wie Adverity Marketingdaten in umsetzbare Erkenntnisse umwandelt. So werden Entscheidungen vereinfacht und Potentiale aufgedeckt.

No wrong answers: Was müssen Marken tun, um Kunden zeitnah mit den benötigten Informationen zu versorgen? Und wie können sie dabei das Vertrauen ihrer Kunden behalten? Thomas Seidel von Yext erklärt den aktuellen Wandel der Online-Suche.

Kundenbewertungen sind für Verbraucher das wichtigste Entscheidungskriterium beim Online Shopping. Freddy Schneider-Heil von Trusted Shops erklärt in seinem Vortrag, wie Bewertungen auf allen relevanten Marketing-Kanälen eingesetzt werden können.

Gerne würden viele KMU Marketing Tools nutzen, um ihr Geschäft weiter auszubauen. Doch oft fehlt der Überblick und Zeit. Philipp Ulrich von Ionos zeigt Tricks und Tipps und die richtigen Tools, die auch mit kleinem Zeitaufwand einen großen Unterschied machen können.

In Daten liegt ein großes Potential, das als Wettbewerbsvorteil genutzt werden kann. Melissa Fröhlich und Julian Eisfeld von der Oracle Customer Experience zeigen, wie du alle Informationen und Kanäle miteinander vernetzt und auf das Verhalten deiner Kunden in Echtzeit reagieren kannst. Abschließend wird Marc Stahlmann die Key Takeaways des Webinars präsentieren und dich voller neuer Insights in den Rest des Tag entlassen.

Agenda

9:00 – 9:05 Uhr: Opening The Digital Bash – Marketing Tools – 2020

Marc Stahlmann, CEO & Founder, OnlineMarketing.de

Patrick Schumacher, Head of Marketing, Productsup

Harald Behnke, Director CX Strategy EMEA, Oracle Customer Experience

Christina Schlesinger & Bruno Kofler, VP Sales, Adverity & Sales Manager, Adverity

Thomas Seidel, Regional Vice President, Enterprise Sales, Central Europe, YEXT

Freddy Schneider-Heil, Performance Marketing Manager, Trusted Shops GmbH

Philipp Ulrich, Senior Product Manager Online Marketing, IONOS

Melissa Fröhlich & Julian Eisfeld, Senior Solutions Consultant, Customer Experience & Data Strategy Lead, Oracle Customer Experience

Marc Stahlmann, CEO & Founder, OnlineMarketing.de

Die Teilnehmerzahl ist auf 2.500 begrenzt. Alle, die Inisghts zu Marketing Tools sammeln möchten, sollten sich schnell einen Zugang sichern. Die Live-Teilnahme und der Zugang zur Aufzeichnung kosten dich kein Geld. Sei dabei und besorge dir jetzt dein Ticket für den Wissensvorsprung in der Digitalbranche mit The Digital Bash von OnlineMarketing.de zum Thema Marketing Tools. Nimm an der Web-Konferenz teil, egal von wo und mit welchem Device, und gewinne neue Erkenntnisse für deine Marketing-Strategie.

